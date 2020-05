Nintendo dépose un nouveau brevet pour son projet Quality of Life

Qui se souvient encore du projet Quality of Life ? Initié par Satoru Iwata en 2014 , ce projet avait pour but d'améliorer notre qualité de vie... Au fil des années , le projet s'était focalisé sur l'analyse de notre sommeil avant de disparaître et de rejoindre le Vitality Sensor au rayon des innovations mortes-nées (voir détails ici.) Depuis, on ne sait pas trop ce que Nintendo compte faire avec cet encombrant projet qui revient régulièrement...

La preuve une nouvelle fois avec ce nouveau brevet (2020-072800) qui fait référence au fameux projet avec un dispositif de surveillance et d'analyse du sommeil comportant une base incluant une caméra, un projecteur mural, un capteur environnemental, un haut parleur et même un capteur d'odeur ! Utilisant un smartphone, le dispositif peut détecter et analyser notamment les mouvements, la respiration, le degré de fatigue et le pouls d'une personne endormie. Toutes ces données sont compilées et envoyées à un serveur qui permet de mettre en place un protocole pour motiver l'utilisateur à mener une vie plus saine... Il y a aussi un bouton permettant de déclencher un mini jeu (un quizz ou autre) sachant que la caméra peut enregistrer le visage de l'utilisateur pour capter ses émotions (tristesse, joie, fatigue,etc...)

Pour le moment, on ne sait pas trop ce que Nintendo compte faire de ce projet et s'il compte en faire quelque chose. Pour rappel, il y a déjà Pokémon Sleep qui s'intéresse à notre temps de cerveau disponible la nuit et qui veut nous faire compter les Pokémon pour nous endormir (voir là) Y-a-t-il un rapport ? Seul l'avenir nous le dira.

Il y a de très nombreuses pages dans ce brevet dont vous pouvez retrouver quelques images ici.