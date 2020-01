Nintendo dépose en Europe la marque Pokémon Sleep

Souvenez-vous pendant des mois pour ne pas dire des années, Nintendo a évoqué un projet nommé Quality of Life censé améliorer notre quotidien mais aussi notre sommeil... Si le projet a disparu des radars, Nintendo n'a semble-t-il pas fini de s'intéresser à notre sommeil. En effet, la firme a déposé il y a peu (en novembre 2019 avec une mise à jour le 16 janvier 2020 ) la marque Pokémon Sleep.

Pour rappel, Pokémon Sleep est à priori "un jeu" mobile (ou peut-être une application regroupant des Pokémon venant d'autres jeux) annoncé en mai 2019 , qui a pour but de nous faire jouer en dormant ! On ne sait pas trop a quoi il ressemblera mais Pokémon Sleep devrait être connecté à de nombreux jeux Pokémon à commencer par Pokémon Go. D'ailleurs si le jeu est annoncé comme gratuit, il faudra acheter un nouvel accessoire nommée Pokémon Go Plus + pour pouvoir "jouer"... Cet accessoire, à glisser sous son oreiller avant de s'endormir, enregistrera notre temps (et notre qualité ?) de sommeil qui sera converti et transféré dans le jeu ce pour nous permettre de progresser et de gagner de l'expérience.

Quoiqu'il en soit, on devrait forcément en apprendre plus très bientôt puisque Pokémon Sleep est prévu en 2020.