Pokémon GO Fest 2020 : une publicité signée Rian Johnson, le réalisateur de l'épisode VIII de Star Wars

On a du mal à y croire mais d'ici quelques jours, Pokémon Go fêtera ses quatre ans ! Et même si la crise sanitaire mondiale est passée par là, Niantic compte bien faire de son traditionnel Pokémon Go Fest un événement festif en réunissant malgré tout les joueurs du monde entier de façon virtuelle (voir les détails ici.) Pour l'occasion, le studio a mis les petits plats dans les grands et a demandé au réalisateur Rian Johnson, à qui l'on doit Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi ou encore dernièrement le film A Couteaux Tirés, de réaliser un spot de publicité adorable. Retrouvez-le ci-dessous.

Pour rappel, le Pokémon Go Fest 2020 aura lieu les 25 et 26 juillet prochains de 10h à 20h mais sachez que les défis hebdomadaires ont déjà démarré (plus de détails sur le site officiel.)

Source : Polygon