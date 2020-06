Pokémon GO Fest 2020 : le programme des deux jours de fête

Les billets pour le Pokémon GO Fest 2020 sont maintenant disponibles dans la boutique de l'appli ! Les billets sont au prix de 14,99 $ plus les taxes et frais applicables (ou l'équivalent dans votre devise locale). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces.

Nous travaillons sur un microsite Pokémon GO Fest, qui proposera certaines de nos activités favorites aux Dresseurs du monde entier. Tout comme les salons d'équipe lors d'un Pokémon GO Fest en personne, ce site permettra aux joueurs de se reposer pendant la capture de Pokémon, d'échanger avec d'autres Dresseurs, de participer à des concours amusants et de connaître l'actualité de l'événement. Restez connectés pour plus d'informations !

Il y aura également des créations en papier et décorations à télécharger et imprimer pour donner vie à l'expérience Pokémon GO Fest chez chaque Dresseur. Elles sont disponibles au téléchargement pour une durée limitée.

Et ce n'est pas tout ! Qu'ils aient un billet ou non, les Dresseurs aux États-Unis peuvent commander un T-shirt souvenir du Pokémon GO Fest 2020, disponible en ligne sur le Centre Pokémon. Rendez-vous sur PokemonCenter.com dès maintenant pour acheter un T-shirt (jusqu'à épuisement des stocks).

Des défis hebdomadaires pour vous préparer au Pokémon GO Fest 2020

Les Dresseurs pourront profiter d'un été captivant rempli d'événements Pokémon GO avant de pouvoir participer au Pokémon GO Fest 2020 ! Tous les Dresseurs du monde entier, qu'ils aient ou non un billet pour le Pokémon GO Fest 2020, pourront profiter de trois semaines de défis hebdomadaires sous la forme d'Études ponctuelles. En finissant ces Études ponctuelles, les Dresseurs pourront avoir accès à des apparences de Pokémon supplémentaires pendant le Pokémon GO Fest 2020. Restez connectés pour plus d'informations dans une prochaine annonce !

Nous reverserons au moins 5 millions de dollars à partir des revenus de la vente des billets de l'événement Pokémon GO Fest. La moitié de la somme reversée sera utilisée pour le soutien aux projets de jeu de personnes de couleur qui pourront exister sur la plateforme Niantic. Notre but est de proposer davantage de contenus offrant une vision plus diversifiée du monde. L'autre moitié ira à des organisations à but non lucratif qui aident à la reconstruction de communautés locales.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d'être modifiés. N'oubliez pas de consulter le blog Niantic et le site du Pokémon GO Fest pour obtenir plus d'informations dans les semaines à venir. Nous sommes impatients de les partager avec vous. En attendant de pouvoir à nouveau nous retrouver dans le même parc et sous le même ciel...c'est parti !

— L'équipe Pokémon GO