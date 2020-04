Pokémon Go : jouez désormais sans sortir de chez vous

Alors que le combat mondial contre la pandémie de COVID-19 continue, de nombreuses initiatives sont mises en place pour que les personnes confinées chez elles s'occupent. Ainsi le jeu Pokémon GO qui demande généralement que l'on se balade un peu partout, a mis en place de nouvelles règles et modifications de façon à ce que les utilisateurs de l'application puissent continuer à s'amuser tout en restant chez elle. Retrouvez la liste de ces nouveautés ci-dessous.

Avec un Passe de Raid à distance, vous pourrez accéder aux Combats en raid que vous verrez sur l'écran À proximité où que vous soyez.

Vous recevrez quotidiennement une tâche bonus d'Étude de terrain sans avoir à faire tourner un PokéStop.

Lorsque vous manquerez de Cadeaux, votre Copain Pokémon s'aventurera vers les PokéStops à proximité et rapportera des Cadeaux à envoyer à vos Amis.

Vous pourrez recharger votre Pokémon jusqu'à la valeur de PC souhaitée en utilisant tous les Bonbons et toute la Poussière Étoile requis en une seule fois.

Après avoir utilisé un Morceau d’Étoile, un Œuf Chance ou un Encens, vous pourrez utiliser davantage de fois le même objet pour étendre l'effet de l'objet au-delà de la limite habituelle de 30 minutes. Plus besoin d'attendre l'expiration de l'effet d'un objet avant de pouvoir en utiliser un autre !

Soyez attentifs à d'autres mises à jour, notamment une conception améliorée de l'écran de combat.

Accédez aux Combats de raid qui s'affichent sur votre écran À proximité

Avec un Passe de Raid à distance, un nouvel objet bientôt disponible, vous pourrez rejoindre n'importe quel Combat de Raid visible sur l'écran À proximité ou en appuyant sur la carte. Un seul Passe de Raid à distance sera requis pour rejoindre chaque Raid, et vous pourrez détenir un nombre limité de Passes de Raid à distance à la fois. Vingt Dresseurs peuvent rejoindre le même Combat de Raid, avec un nombre limité de Dresseurs utilisant un Passe de Raid à distance. Les Combats de Raids terminés après avoir utilisé un Passe de Raid à distance compteront pour les Études et Médailles liées au raid.

Au lancement de cette fonction, les Dresseurs combattant à distance dans des Combats de Raid bénéficieront de la même puissance d'attaque que les Dresseurs combattant en personne sur le lieu du Raid. La puissance d'attaque pour les Dresseurs combattant à distance sera réduite ultérieurement. Par la suite, un Dresseur combattant en personne sur le lieu du Raid aura une puissance d'attaque plus élevée qu'un Dresseur combattant à distance.

Nous apporterons des ajustements à cette fonctionnalité au fil du temps, notamment des modifications du nombre de Dresseurs pouvant rejoindre le Raid à distance, la possibilité d'inviter des amis à des Raids quel que soit leur emplacement, et l'ajustement mentionné précédemment concernant la puissance d'attaque pour les Dresseurs combattant à distance. Nous annoncerons toutes les modifications et améliorations via les canaux officiels, alors restez à l'écoute pour d'autres annonces et mises à jour de cette fonctionnalité.

Vous voulez essayer cette nouvelle fonctionnalité ? Attendez le lot à 1 PokéPièce qui comprendra des Passes de Raid à distance et qui arrivera bientôt dans la boutique ! Lors du lancement de la fonctionnalité, des Passes de Raid à distance seront disponibles à l'achat individuellement au prix spécial réduit de 100 PokéPièces.

Recevez un bonus quotidien d'une Étude de terrain

À minuit tous les jours, vous recevrez une tâche bonus sans avoir à faire tourner un PokéStop ! Ces tâches seront différentes des Étude de terrain que vous recevez des PokéStops et se concentreront sur des activités que vous pouvez effectuer depuis chez vous. Si vous ne disposez pas d'un emplacement d'Étude de terrain libre, un quatrième emplacement s'ouvrira pour accueillir votre tâche bonus. Cependant, si les quatre emplacements d'Étude de terrain sont pris, vous ne recevrez pas la tâche bonus.

Votre Copain Pokémon vous apportera des Cadeaux à envoyer, si vous commencez à en manquer

Les Cadeaux sont un bon moyen de rester en contact avec des Amis et de partager des objets. Votre Copain Pokémon veut vous aider dès que possible, ainsi il pourra bientôt vous apporter des Cadeaux ! Lorsque vous commencerez à manquer de cadeaux, votre copain se rendra aux PokéStops à proximité pour vous en trouver davantage. Vous verrez une notification au-dessus du portrait de votre copain lorsqu'il reviendra avec des cadeaux dans les bras (ou dans les pattes). Un copain de n'importe quel Niveau d'amitié pourra le faire pour vous !

Rechargez votre Pokémon plus rapidement

Actuellement, recharger votre Pokémon peut prendre un certain temps. Avec cette mise à jour, vous pourrez donner à votre Pokémon tous les Bonbons et la Poussière Étoile nécessaires pour le recharger au niveau de PC souhaité en une seule fois. Vous pourrez désormais consacrer plus de temps à perfectionner vos compétences de combat dans la Ligue de Combat GO !

Activez plusieurs Morceaux d’Étoile, Œufs Chance et Encens à la fois pour prolonger la durée des effets

Les Dresseurs aimant jouer à Pokémon GO durant de longues périodes et optimiser les bonus actifs auront bientôt l'esprit tranquille. Chaque Morceau d’Étoile, Œuf Chance et Encens a toujours une durée de 30 minutes, cependant cette mise à jour vous permettra d'activer plus de Morceaux d’Étoile, d'Œufs Chance ou d'Encens avant que les effets des objets ne se soient dissipés, ce qui prolongera la durée des effets des objets. La limite supérieure de durée de ces objets est de 24 heures par objet, mais attention ! Une fois un objet activé, il disparaîtra définitivement de votre Sac d'objets. Utilisez donc vos objets à bon escient !

Autres mises à jour

Voici quelques autres mises à jour de Pokémon GO que vous pourrez bientôt découvrir.

Les écrans de combat ont été retravaillés. La façon dont les barres de PV apparaissent sera mise à jour pour être cohérente sur les différents systèmes de combat. Les types de Pokémon apparaîtront désormais sur l'écran de combat, ainsi qu'un texte qui vous dira si une attaque est super efficace ou pas très efficace.

L'icône de la boutique dans le menu Poké Ball affichera bientôt une notification en cas de mises à jour de boîtes ou de nouveaux objets dans la boutique.

Merci à vous, dresseurs

Alors que nous travaillons pour continuer à améliorer votre expérience de jeu, nous voulions exprimer notre gratitude pour votre soutien continu. Notre équipe travaille dur pour répondre à vos commentaires, ainsi que pour créer de nouveaux contenus passionnants pouvant être appréciés à la fois à la maison et lorsque nous pourrons à nouveau sortir et explorer ensemble.

Restez attentif à votre environnement lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d'être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les dernières mises à jour concernant les événements en jeu et les fonctionnalités, consultez cet article du centre d'aide.