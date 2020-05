Jesse et James de la Team Rocket et des Pokémon forme de Galar pourraient débarquer dans Pokémon GO

En farfouillant dans les données de Pokémon GO après sa dernière mise à jour, des datamineurs ont découvert un ensemble de fichiers NPC / PNJ avec les noms Jesse et James renvoyant au cultissime duo de la Team Rocket de la série animée. Si cela se confirme, ce serait un petit événement puisque le duo, plus rapide que la lumière, se fait rare dans les jeux vidéo puisqu'on ne les a vu que dans Pokémon Jaune et Polkémon Let's Go Pikachu / Evoli,

Par ailleurs, les datamineurs aurait aussi trouvé un autre fichier NPC nommé "Professeur" sans que l'on ne dispose de plus de détails. Certains pensent néanmoins que cela pourrait être le Professeur Willow. Pour finir, le jeu contiendrait aussi des références à des Pokémon forme de Galar notamment Darumacho, Limonde ou encore Canarticho et Miaouss.

A priori, une mise à jour devrait arriver prochainement et ajouter ces nouveautés et d'autres encore...

