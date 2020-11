Pokémon Go : plus d'un milliard de dollars ont été généré par le titre en 2020

Pokémon Go est sans conteste l'un des jeux mobiles les plus populaires depuis ces dernières années. Si aujourd'hui certains joueurs pensent que le jeu est définitivement délaissé, sachez que ces nouvelles informations risquent de les faire changer d'avis.

C'est par le biais du site SensorTower, analyste sur le marché mobile, que nous apprenons aujourd'hui que Pokémon Go vient d'établir un nouveau record. En effet, le titre se porte merveilleusement bien car c'est plus d'un milliard de dollars qui ont été généré en 2020 dépassant ainsi les chiffres des années précédentes depuis sa sortie (voir schéma ci-dessous). Un nouveau record personnel et historique que Pokémon Go vient d'inscrire et qui semble nous indiquer que le jeu est sur la bonne voie.

Malgré une petite perte d'intérêts en 2017, Pokémon Go a vu son contenu s'étoffer au fil des mois et des années. Depuis sa sortie, le jeu a reçu de multiples mises à jour gratuites implémentant de nouvelles fonctionnalités (Raid, Community Day, Combat, etc.), l'ajout de nouvelle génération de Pokémon ou encore plus récemment l'intégration des Méga-Evolution. De plus, malgré le confinement, des solutions en interne ont été prises afin que les joueurs puissent malgré ces circonstances exceptionnelles continuer à jouer depuis chez eux. Une adaptation rapide qui a permis à Niantic de faire Pokémon Go l'un des jeux du confinement (après Animal Crossing : New Horizons)

Bref, on ne peut le nier, Pokémon Go aujourd'hui est une réussite commerciale et critique et il n'est pas impossible que dans les prochaines années ce record soit une nouvelle fois dépassé. De votre côté, êtes-vous un joueur régulier ? Quel est votre avis sur le jeu ? N'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti sur le sujet en commentaire.