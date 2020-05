Pokémon GO - Les serveurs à l'arrêt à partir de 20h

Si vous êtes un joueur régulier de Pokémon Go, il vous faudra faire une petite pause à partir de 20h ce jour. Niantic et l'équipe de Pokémon Go viennent de rappeler qu'en raison de la maintenance des serveurs, il sera impossible de jouer au durant durant 7 heures consécutives. Ainsi, il ne vous sera pas possible de démarrer le jeu du 1er juin à 20h, jusqu'au 2 juin à 3h du matin .

Pendant sept heures, le lundi 1er juin 2020, Pokémon GO sera globalement indisponible. De 11h à 18h PDT (UTC -7), en raison de la maintenance des serveurs, les Dresseurs ne pourront pas accéder au jeu. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce désagrément. Ceci n’affectera pas votre compte. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités.

—L'équipe Pokémon GO