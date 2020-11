Pokémon Go x Pokémon HOME : des dataminers ont découvert de nouvelles informations sur le transfert de Pokémon

En attendant la fonctionnalité qui nous permettra de transférer des Pokémon de Pokémon Go à Pokémon HOME, certains dataminers ont trouvé des nouvelles informations intéressantes dans la dernière mise à jour de Pokémon Go. Ces nouvelles informations nous ont révélé certains détails en avant-première pour les transferts de Pokémon Go à Pokémon HOME. Voici ce qu'ils ont découverts :

Vous aurez besoin d'une certaine quantité d'énergie pour transférer vos Pokémon

Cette énergie est variable suivant chaque Pokémon

Cette énergie se recharge automatiquement après un certain temps

Le temps d'attente est mesuré en jours et en heures

Il sera possible d'acheter de l'énergie dans la boutique du jeu

Les Pokémon obscures/possédés ne pourront pas être transférés

Les Pokémon à costumes (ex : Halloween ou Noël) ne pourrons pas être transférés

Nous attendrons l'officialisation de la part de The Pokemon Company pour être sûr de la véracité de ces informations. Pour rappel, lors de votre premier transfert vous obtiendrez gratuitement un Melmetal Gigamax (voir notre news ici).

Cette nouvelle fonctionnalité ne devrait pas trop tarder à pointer le bout de son nez car sa sortie est prévue avant la fin de l'année 2020 .

Source : Reddit