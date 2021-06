The Pokémon Company enregistre des bénéfices records en 2020

Généralement, The Pokémon Company ne publie pas ses chiffres puisque la société n'est pas obligée de le faire mais pour la première fois, les chiffres ont été divulgués au public. L'occasion de constater que The Pokémon Company a réalisé des bénéfices records en 2020

Retrouvez ci-dessous les chiffres de la dernière année fiscale 2020-2021 publiés au Journal officiel du gouvernement japonais ( arrondis et repris du blog de Serkan Toto) :

Ventes: 120 milliards de yens ( 1,1 milliard de dollars / 900 000 euros )

( ) Bénéfice d'exploitation: 27,8 milliards de yens ( 254 millions de dollars / 208 millions d'euros)

( Bénéfice net: 18,6 milliards de yens ( 170 millions de dollars / 139 millions d'euros )

Pour Oscar Lemaire, ces excellents chiffres prouve que la crise mondiale et les confinements à répétition n'ont pas eu raison de Pokémon GO bien au contraire. Le jeu de Niantic a réussi a su modifier son système de jeu et continue donc à générer beaucoup d'argent et de bénéfices. Dans un graphique publié sur le compte Twitter d'Oscar Lemaire, on voit d'ailleurs très bien que la sortie du jeu de Niantic en 2016 a littéralement fait exploser les bénéfices de la société. Dans une série de tweets, Oscar Lemaire rappelle que "The Pokémon Company a pas tant vocation à gagner (beaucoup) d'argent, mais plutôt à bien gérer la licence pour que ses actionnaires en profitent directement" des "actionnaires que sont Nintendo, Game Freak et Creatures"

Retrouvez le graphique d'Oscar Lemaire ci-dessous

