Nintendo annonce Alarmo - Le réveil musical et interactif

Personne ne l'avait vu venir...À l'aube d'une annonce plus ou moins imminente pour la future console de Nintendo, le constructeur japonais décide de tous nous surprendre en annonçant... son propre réveil interactif et musical ! Alarmo, c'est le doux nom de cet objet qui viendra rythmer vos nuits et surtout vos matins aux doux sons tout droits sortis de Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 ou bien encore Ring Fit Adventure. D'autres jeux seront ajoutés via mise à jour gratuite à l'avenir.

Ce réveil est programmé pour vous réveiller en douceur, enregistrer votre activité de sommeil, ajouter une ambiance à votre chambre à coucher et détecter vos mouvements pour mieux vous servir. Ah oui, évidemment, Alarmo affichera en permanence l'heure et vous permettra de mieux vous organiser dans votre emploi du temps vidéoludique.

Si pour l'instant, l'objet ne dispose pas encore de date de sortie officielle, sachez que les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront bientôt le commander a un prix encore inconnu mais que l'on imagine (au vu des tarifs pratiqués dans les autres pays), autour d'une centaine d'euros, exclusivement ( jusqu'à la mi-janvier prochaine ) sur le My Nintendo Store. En attendant, n'hésitez pas à visionner la bande-annonce officielle de ce réveil ci-dessous :

Rendez votre réveil fun avec Nintendo Sound Clock: Alarmo™ Ajoutez un peu de fun à votre routine de réveil avec Alarmo, le réveille-matin interactif de Nintendo! Commencez la journée du bon pied avec des animations amusantes, des sons et des personnages de certains de vos jeux favoris. Vous pouvez aussi mettre l’alarme en veille avec des gestes et l’arrêter en vous levant du lit, grâce au capteur de mouvements d’Alarmo. Comment ça fonctionne? Sélectionnez un titre, choisissez une scène, réglez une heure, et laissez Alarmo s’occuper du reste. Le matin, vous aurez droit à la musique et les sons immersifs de la scène que vous aurez choisie, suivis par un élément du jeu qui arrive pour vous aider à vous réveiller! Avant l’alarme Un personnage du titre que vous avez sélectionné attend patiemment à l’écran. L’alarme commence De doux sons uniques à la scène choisie commencent à jouer. Un visiteur arrive Après quelques secondes, quelqu’un (ou quelque chose!) de la scène que vous avez choisie apparaîtra. Effectuez un signe de la main ou bougez votre corps pour diminuer l’intensité du volume d’Alarmo. En fonction du titre que vous avez choisi, vous pourrez aussi entendre des pièces ou autres sons familiers de jeu lorsque vous interagissez avec Alarmo. Une brève répétition d’alarme Éventuellement, votre visite se terminera et des sons doux joueront encore jusqu’à ce que votre visiteur revienne. (Ceci se répétera un certain nombre de fois si vous restez au lit.) Debout, maintenant! Si vous restez au lit trop longtemps, le son de votre alarme s’intensifiera et vous recevrez une visite de quelqu’un de plus persuasif! Bravo! Lorsque vous sortez du lit, l’alarme s’arrêtera et vous aurez droit à une brève fanfare de la victoire. Hourra! Réveillez-vous dans le monde de Nintendo Choisissez parmi 35 scènes inspirées par des jeux Nintendo Switch tels que Super Mario Odyssey™ et The Legend of Zelda™: Breath of the Wild. Associez votre compte Nintendo et utilisez le Wi-Fi** intégré pour télécharger des titres additionnels tels que Mario Kart™ 8 Deluxe et Animal Crossing™: New Horizons dans des mises à jour gratuites lorsqu’elles sont offertes. Super Mario Odyssey™ Embarquez dans un voyage captivant à travers le monde avec Mario et son adorable et puissant ami Cappy. The Legend of Zelda™: Breath of the Wild Visitez un monde propice à l'aventure avec Link et explorez le royaume d’Hyrule. Splatoon™ 3 Encrez, nagez et éclaboussez dans le monde haut en couleur de Splatoon. Pikmin™ 4 Explorer une planète mystérieuse avec vos incroyables et minuscules amis Pikmin!Ring Fit Adventure™ Bougez votre corps avec cette aventure fantastique qui utilise des exercices de la vie réelle. Plus qu’un réveille-matin Alarmo vous permet d’ajouter des environnements acoustiques et des personnages de Nintendo à votre espace de vie, d’enregistrer votre historique de sommeil et bien plus encore! Une expérience toute la journée Ajoutez une ambiance Nintendo à votre espace de vie avec un carillon et des sons relaxants thématiques à votre scène. Réveillez-vous de VOTRE façon Choisissez mode Énergique pour une alarme qui progressivement devient plus intense plus vous restez au lit, ou utilisez mode Tranquille pour une expérience plus constante. Mains libres Alarmo possède un capteur qui réagissent à vos mouvements***, alors vous pouvez mettre en veille l’alarme avec des gestes et l’arrêter en sortant du lit. Essayez le mode Bouton si vous préférez un réveille-matin plus traditionnel! Consultez votre historique de sommeil Consultez votre historique pour en apprendre plus sur le temps que vous avez passé au lit, comme le temps que vous avez passé à bouger dans votre sommeil.