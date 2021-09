On débriefe le Nintendo Direct ce soir à 21h dans les Nintendo Chronicles Live !

Le traditionnel Nintendo Direct de septembre a eu lieu ce jeudi avec son lot d'annonces, et l'équipe des Nintendo Chronicles live est sur le pont pour donner notre avis sur celles-ci à 21h, non plus sur Twitch mais sur la chaîne YouTube des Nintendo Chronicles !

Vous retrouverez donc Pingoleon3000 en compagnie de deux rédacteurs du site, à savoir Babidu et C.Ptique pour débattre des 3e épisodes de Splatoon et Bayonetta, de l'arrivée du pack additionnel N64 et Mega Drive sur le Nintendo Switch Online, de Kirby et le monde oublié ou des RPG Triangle Strategy et Voice of Cards...

Nous espérons vous retrouver nombreux sur le live et sur le chat. À ce soir !