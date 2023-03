Splatoon 3 - Les Calamazone enregistrent un nouveau titre pour le prochain Festival

Depuis le 28 février dernier , la ville de Chromapolis (le hub du premier Splatoon) et les Calamazones sont de retour dans Splatoon 3 pour les possesseurs du pass d'extension du jeu. Mais cette première vague de contenu du pass n'est visiblement pas que visuelle puisque les Calamazones ont profité de leurs retrouvailles pour enregistrer un tout nouveau tube. "Tomorrow's Nostalgia Today" est la dernière chanson (en date) des Calamazones et viendra accompagner les joueurs lors de la seconde moitié du prochain Festival. Écoutable en avant-première ci-dessous, cette chanson sera entendable en jeu lors du Festival d'avril qui aura lieu du samedi 1er avril à 2 heures du matin au lundi 3 avril à la même heure et qui vous posera cette question : Qu'est-ce qui existe pour de vrai ? Trois camps s'offriront alors à vous :

Nessie

Martiens

Bigfoot

Que pensez-vous de ce nouveau hit des Calamazones ?