New Nintendo Switch : aucune nouvelle console ne sortira avant le 31 mars 2024

Nintendo vient de publier son bilan financier pour l'exercice fiscal qui s'est terminé le 31 mars dernier . A cette occasion, le président de Nintendo, Shuntaro Furukuwa s'est adressé aux investisseurs en annonçant, selon Bloomberg, que malgré le ralentissement des ventes de Nintendo Switch, aucune nouvelle console n'était prévue avant la fin de l'exercice en cours, c'est à dire avant le 31 mars 2024 . Dans un communiqué, Nintendo a précisé que s'il devient de plus en plus difficile de maintenir le même élan de vente qu'auparavant, l'objectif de la société pour maximiser les ventes est "de faire en sorte que davantage de consommateurs continuent à jouer à la Nintendo Switch plus longtemps".

Alors que petit à petit la PS5 et la Xbox Series s'imposent et que les ventes de Switch déclinent, de nombreuses rumeurs prédisent des mois si ce n'est la sortie, tout du moins l'annonce d'un nouveau modèle de Nintendo Switch. A priori, il faudra probablement attendre la fin de l'année ou le début de l'année prochaine pour en savoir plus même si tout est toujours possible avec Nintendo.