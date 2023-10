Nintendo Switch 2 : avec ou sans cartouche et sans rétrocompatibilité

Cette fois-ci, on y croit. La Nintendo SWITCH 2 ou Nintendo Switch NG (qui serait le nom de code de la console en interne, pour "Nouvelle Génération") devrait sortir l'année prochaine . Bon en même temps, on y croyait déjà en 2020. Qui a dit lol ? Cependant, après plus de six ans de vie, il ne semble pas totalement improbable de penser que la Nintendo Switch se prépare doucement mais sûrement à accueillir son successeur d'autant plus que depuis quelque temps, les rumeurs se font plus insistantes et précises.

Ainsi, Nintendo aurait présenté sa console lors de la gamescom à quelques développeurs et les kits de développements auraient été envoyés à différents studios. En même temps, c'est logique, si la console sort effectivement l'année prochaine. .. Parmi les dernières rumeurs, il y en a une qui a émergé ces derniers temps : la prochaine Switch sortirait en deux versions : une version "premium" avec un support cartouche et une version moins chère, uniquement numérique (obligeant de télécharger ses jeux).

Si pour le moment, c'est une rumeur parmi d'autres, Shpeshal Nick de XboxEra confirme que ses sources lui ont dit la même chose. Nintendo sortira deux modèles de sa prochaine console dontt une console sans port cartouche pour des raisons de coûts, et de façon à proposer un modèle moins cher; un modèle qui, forcément, ne sera pas rétrocompatible- en tout cas avec les cartouches . Mais est-ce à dire que la prochaine Switch ne sera pas rétrocompatible ? Pour le moment, c'est le flou.

Les consoles Nintendo précédentes ont très souvent été rétrocompatibles. On pouvait jouer aux jeux Game Boy sur NDS, aux jeux NDS sur 3DS, aux jeux GameCube sur Wii et aux jeux Wii sur Wii U. On voit mal Nintendo faire "machine arrière" surtout aujourd'hui. On sait qu'il y a des réticences chez certains développeurs qui aimeraient repartir à zéro comme avec une toute nouvelle console mais dans l'esprit d'une plateforme perpétuelle, on peut très bien trouver différentes versions d'un même jeu dans son catalogue. Alors la prochaine console de Nintendo sortira-t-elle en deux versions ? Et la console pourra-t-elle accéder aux catalogue de la Switch actuelle en lisant les cartouches ou via l'eShop ? Pour l'instant mystère... Retrouvez l'intervention de Shpeshal Nick dans le podcast de XboxEra ci-dessous.

En attendant des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,

,

Lire aussi :