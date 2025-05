Clair Obscur : Expedition 33 : le jeu phénomène français bientôt sur Nintendo Switch 2 ?

C'est un carton que bien peu de personnes avaient vu venir.

En à peine deux semaines , le jeu de rôle Clair Obscur : Expedition 33 est un succès mondial avec plus de deux millions d'exemplaires vendus et un véritable phénomène de société que les grands médias s'arrachent et qui a même valu à l'équipe de développement les félicitations du président de la république française, Emmanuel Macron (au cas où).

Un tourbillon médiatique qui fait encore tourner la tête aux membres de l'équipe du studio de développement Sandfall Interactive. Pour un premier jeu, c'est un coup de maître dans lequel transparaît l'authenticité et la passion (et ceci explique peut-être cela)

Disponible sur PC, Xbox Series et PS5, le jeu pourrait-il débarquer sur Nintendo SWITCH 2 ?

Dans un entretien vidéo de la chaine MisterMV, Guillaume Broche, le "chef" de Sandfall Interactive s'est dit intéressé par l'idée même si, à ce stade, il ne pouvait pas vraiment se prononcer...

Vu le succès du jeu, ça rabat beaucoup de cartes... Clairement, il est trop tôt pour le dire... Il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent, beaucoup trop d'un coup et on regarde ce que l'on prendra ou pas mais... Oui, c'est clairement quelque chose qui pourrait être intéressant.

Alors, Clair Obscur : Expedition 33 bientôt sur Nintendo SWITCH 2 ? En attendant de le découvrir- ou pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Source : Youtube