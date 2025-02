Nintendo SWITCH 2 : un fan imagine des accessoires, un double écran et une caméra pour la nouvelle console de Nintendo

Encore un peu de patience... D'ici quelques semaines , Nintendo devrait lever complétement le voile sur sa Nintendo SWITCH 2 avec un Nintendo Direct dédié (attendu le 2 avril prochain).

A ce stade, on sait que la nouvelle console sera une Switch légèrement plus grande avec de nouveaux Joy-Con se fixant de façon magnétique et que la nouvelle console sera rétrocompatible avec l'ancienne aussi bien en numérique qu'en physique (pour la majorité des jeux).

Bien que Nintendo ne l'ait pas encore officialisé, on sait aussi que les Joy-Con serviront de souris et peut-être aussi que l'on pourra fixer les Joy-Con de n'importe quel côté de la console.

Sinon, le premier trailer de la console a dévoilé que la Nintendo SWITCH 2 dispose désormais de deux connecteurs USB-C, un en bas de la console et l'autre, en haut. On ne sait pas trop à quoi servira ce deuxième connecteur surtout qu'il n'est pas centré comme celui du bas...

Certains pensent que cela servira pour des accessoires. Cependant si la console peut se retourner, ce n'est pas forcément très utile...

Et justement, un fans s'est amusé à imaginer des accessoires pour la nouvelle console avec un deuxième écran et une caméra.

Si la caméra est une possibilité, le deuxième écran semble très improbable.

De toute façon, s'il faut commencer à acheter trente-six mille accessoires pour pouvoir jouer à un jeu, la Nintendo SWITCH 2 risque d'avoir du mal à s'imposer.

Il est plus vraisemblable que Nintendo va tout faire pour vendre un maximum de Nintendo SWITCH 2 le plus vite possible et assurer un parc de consoles suffisamment attractif pour attirer les éditeurs-tiers. Et pour cela, il lui faudra simplement des jeux forts dès les premiers mois de commercialisation de la console.

Pour autant, cette histoire de deuxième écran qui transformerait la Switch en super DS est un rêve de pas mal de joueurs notamment ceux nostalgiques de la Wii U pour qui la console au GamePad est un acte manqué.

En attendant de voir ce que Nintendo nous a réservé (et peut-être, qui sait, découvrir des surprises), nous vous invitons à découvrir le concept de ce fan, publié sur Reddit.

Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

