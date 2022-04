Nintendo contre-attaque suite à la plainte d'un employé

Depuis plusieurs années, le petit monde des jeux vidéo est secoué par une série de scandales révélant les coulisses parfois peu reluisantes de la création de nos jeux préférés : environnement toxique, cadences infernales, harcèlement en tous genres, droit du travail bafoué, et autres joyeusetés. Ubisoft ou encore Activision ont ainsi fait la une de l'actualité pour ces raisons ou encore le studio espagnol MercurySteam. Jusqu'à présent, Nintendo avait évité d'être éclaboussé par ce genre de scandale mais depuis peu la société est visée par une plainte d'un employé anonyme américain devant la National Labor Relations Board, l'agence indépendante du gouvernement fédéral américain qui s'occupe des élections syndicales mais peut aussi investiguer sur les pratiques illégales dans le monde du travail. D'après la plainte, cet employé accuserait Nintendo of America et le sous-traitant Aston Carter, une société mondiale spécialisée dans le recrutement des s'être entendus pour le licencier après qu'il ait voulu se syndiquer. L'affaire n'est pas très claire mais de l'avis d'experts si le NLRB s'en mêle, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments le justifiant.

Après plusieurs jours de silence, Nintendo a contre-attaqué en publiant un communiqué pour préciser que l'employé anonyme à l'origine de "la réclamation" était "un entrepreneur" qui avait déjà été licencié pour le seul motif "d'avoir divulgué des informations confidentielles". Les enjeux sont importants car jusqu'à présent, la société japonaise qui se targue de vouloir "faire sourire les gens" avait évité de se retrouver épingler par ce genre de scandale susceptible d'entamer son image... En attendant d'autres détails, retrouvez la déclaration ci-dessous :

Nous sommes au courant de la réclamation, qui a été déposée auprès du Conseil national des relations du travail par un entrepreneur qui a déjà été licencié pour avoir divulgué des informations confidentielles et pour aucune autre raison. Nintendo n'est au courant d'aucune tentative de syndicalisation ou d'activité connexe et a l'intention de coopérer à l'enquête menée par le NLRB. Nintendo s'engage pleinement à fournir un environnement de travail accueillant et favorable à tous ses employés et sous-traitants. Nous prenons les questions d'emploi très au sérieux.

