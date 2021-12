La crise des semi-conducteurs devrait se poursuivre jusqu'en 2023

Depuis plusieurs mois, l'industrie mondiale est en crise à cause d'une pénurie historique de nombreux matériaux clés comme les puces électroniques et les semi-conducteurs. Pour info, les semi-conducteurs sont des matériaux (à la fois conducteur d'électricité et isolant), comme le Silicium, que l'on retrouve désormais pratiquement partout et qui sont indispensables au fonctionnement de tous les appareils électroniques (smartphone, tablette, console mais aussi certains robots, voitures, etc.)

La crise a débuté en janvier 2020 suite à une guerre tarifaire entre la Chine et les États-Unis mais elle a pris une ampleur sans précédent avec toutes les mesures prises au nom de la pandémie de Coronavirus. On pensait cependant que le plus gros de la crise était derrière nous mais d'après de nombreux professionnels, la situation ne redeviendra "normale" qu'à partir de 2023.

Ainsi, récemment le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a rappelé qu'alors que les chaînes d'approvisionnement ont été fortement perturbées par le COVID, la demande de la plupart des produits a explosé de près de 20% créant alors un écart très important. Des investissements ont été faits pour pouvoir répondre à cette demande dans le futur mais cela va prendre du temps. En conséquence, il faut encore s'attendre à des soucis d'approvisionnement en 2022 qui auront peut-être un impact sur la production et l'expédition de nombreux produits, notamment les consoles de jeux. Nintendo s'est déjà exprimé sur le sujet s'attendant à ne pas pouvoir répondre à la demande en cette fin d'année.

Alors, dans quelle mesure cela va impacter Nintendo et ses projets futurs, difficile à dire aujourd'hui mais on suivra cela de près.

Source : Eurogamer