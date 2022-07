Nintendo dépose une "nouvelle" marque Donkey Kong

Repéré par un compte Twitter, il semble que Nintendo ait déposé une "nouvelle" marque "Donkey Kong ". Apparemment, ce ne serait donc pas une mise à jour de la marque existante mais bien une nouvelle marque avec une nouvelle marque avec une mise à jour des précisions concernant spécifiquement les jeux vidéo et notamment les "programmes téléchargeables pour les consoles portables et électroniques". A ce stade, difficile d'en tirer une conclusion mais on sait que Donkey Kong va avoir droit à sa propre zone dans les parcs d'attraction Super Nintendo World. Il y a aussi des rumeurs d'un nouveau jeu développé par l'équipe derrière Super Mario Odyssey et d'un film qui suivrait la sortie de Super Mario, le Film, prévu au printemps 2023 . Certains pensent que cela pourrait aussi peut-être annoncer le retour de la licence Mario Vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch ou smartphone.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi :

,

Nintendo has updated the trademark for Donkey Kong. Rather than being a routine extension of an existing trademark, this is a new trademark with updated verbiage pertaining specifically to video games, including "downloadable programs for portable and electronic consoles." pic.twitter.com/UgWpK8VHwH