La Wii a 15 ans - 15 jeux Wii que l'on aimerait retrouver sur Nintendo Switch

Dites moi pas que c'est pas vrai ! La Wii a 15 ans. Pour marquer le coup on vous a fait un petit topo rapide (ici), histoire de réhabiliter un peu cette console souvent mal aimée à cause de ses commandes et de sa "puissance" mais qui a malgré tout eu droit à son lot de (plus ou moins) grands jeux. La preuve avec la liste que nous vous proposons de (re)découvrir ci-dessous. Régulièrement, on s'amuse à revenir en arrière et à repenser aux jeux Wii que l'on a aimé et que l'on aimerait bien revoir sur Switch. Ainsi, il y a un an , on vous avait fait un petit top de nos jeux Wii préférés auxquels on aimerait bien pouvoir rejouer aujourd'hui. Mais depuis, certains portages se sont réalisés : Super Mario Galaxy, Xenoblade Chronicles, No More Heroes 1 & 2, Sonic Colors, Go Vacation, A Boy and His Blob ou encore Zelda Skyward Sword ont tous eu droit à leur seconde chance sur Switch.

Mais il en reste encore pas mal... Retrouvez notre top 10 15 mais aussi tous les autres titres que l'on aimerait retrouver ou, tout simplement, que nous vous invitons à (re)découvrir sur Wii ou sur Wii U (via la chaîne Wii.)

Top des jeux Wii qui mériteraient de revenir sur le devant de la scène

15. The Last Story

Sorti en fin de Wii, The Last Story était un événement puisqu'il s'agissait du nouveau titre d'Hironobu Sakaguchi, le papa des Final Fantasy. J-Rpg ambitieux, le titre était conçu pour utiliser les spécificités de la Wii. Finalement assez impressionnant, il avait aussi pas mal d'imperfection. Il ne remportera pas le succès escompté et c'est le genre de titre qui mériterait quelques petites améliorations et, surtout une seconde chance.

14. Pandora's Tower

Autre exclusivité de fin de Wii, Pandora's Tower est un titre d'action-RPG sombre et même gore qui, là encore, est conçu autour des spécificités de la Wii. Le titre a été réédité en version numérique sur Wii U (on peut même y jouer uniquement via le GamePad) et on le verrait bien revenir sur Switch

13. Wario Land: The Shake Dimension

Développé par Good-Feel (à qui l'on doit les derniers jeux Yoshi) ce Wario Land est un jeu de plateforme 2D qui ressemble à un dessin animé. Pas forcément le meilleur opus mais très sympa tout de même

12. Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars

C'est un jeu de combat 2D méconnu qui mélange les personnages des animés des studios Tatsunoko (comme La Bataille des Planètes) avec ceux des licences Capcom (Street Fighter, Dead Rising, Viewtiful Joe, Okami, etc...) Le jeu a eu droit à une version arcade mais sur consoles, il reste une exclusivité Wii.

11. Disaster Day of Crisis

Un jeu catastrophe conçu comme un film dans lequel on essaye de sauver différentes personnes de nombreux cataclysmes... Développé par Monolith Soft (Xenoblade) le jeu a eu un développement chaotique mais le résultat est un titre spectaculaire qui multiplie les séquences fortes immersives avec des gameplays différents. Un jeu à redécouvrir.



10.Zack et Wiki : Le Trésor de Barbaros

Zack & Wiki est une des premières exclus tiers de la Wii. Développé par Capcom, il s'agit d'un titre à l'ambiance, à l'univers et aux personnages irrésistibles qui marie puzzle et point & click avec succès. C'est un classique de la Wii qui bizarrement n'a jamais eu de suite. Vu les spécificités de la Switch, encore un titre dont le retour serait pertinent.

9. A Shadow's Tale / Lost in Shadow

Un jeu qui rappelle par son ambiance, l'iconique Ico et qui mélange la plateforme, l'action et les puzzles en demandant au joueur de jouer avec les ombres. Un "grand-petit" jeu qui a eu droit à une réédition sur Wii U- preuve que Nintendo est conscient de son potentiel.

8. . Metroid Other M

C'est un Metroid mal aimé pourtant il est loin d'être nul. Certes, en dévoilant les faiblesses de Samus, les développeurs ont pris le risque d'affaiblir le personnage sans compter que le scénario n'est pas toujours très logique... De plus, certaines séquences mériteraient d'être repensées et le gameplay réajusté, mais le jeu a le mérite d'essayer de changer les habitudes et de faire un pont entre les Metroid 2D et 3D. A notre avis, peu de chance qu'il revienne mais sait-on jamais ? Si vous pouvez y (re)jouer : n'hésitez pas.

7. Metroid Prime Trilogy

Metroid Prime 4 se faisant attendre, on aimerait bien redécouvrir la trilogie Metroid Prime originale qui avait eu droit à un portage sur Wii, utilisant le couple Wiimote-Nunchuck. Rappelons que l'opus 3 reste encore aujourd'hui une exclusivité Wii (si on excepte la réédition de la trilogie sur Wii U) Il faut noter que si on en croit les dernières rumeurs, le premier Metroid Prime (et rien que le premier) aurait été refait pour la Switch de façon à coller à ses spécificités et proposer, au choix, un gameplay classique et un gameplay aux Joy-Con. On est preneur que ce soit le un, le deux, le trois ou les trois.

6. Silent Hill : Shattered Memories

Silent Hill premier du nom fait partie des titres insurpassables de l'ère Playstation et, forcément, un souvenir fort pour tous ceux qui l'on découvert à l'époque de sa sortie, en 1999. Cependant, le jeu a eu droit à une relecture 10 ans plus tard sur WII (PS2 et PS Vita.) Le titre est très étrange et totalement différent de l'original (on ne peut tuer les monstres.) Il a un côté Twin Peaks assumé et comporte quelques scènes mémorables. Bref, même si on jouerait bien aux Silent Hill originaux sur Switch, on est prêt pour cette version très spéciale...

5. The Legend of Zelda : Twilight Princess

Inutile de présenter ce titre qui n'est pas une exclue Wii (puisque c'est aussi (et avant tout) un titre GameCube) qui reste aujourd'hui encore un summum et qui a déjà eu droit à un portage HD sur Wii U. De toute façon, on ne s'en fait pas : le jeu débarquera forcément sur Switch- peut-être l'année prochaine en pack avec Wind Waker pour nous faire digérer le report de BOTW 2 (Source : madame Irma.)

4. Project Zero 4

C'est probablement le meilleur opus de la série. Il a été conçu pour la Wii mais malheureusement alors qu'il était annoncé et prêt à sortir en Europe, le jeu a disparu des plannings sans explication et n'est jamais sorti. Depuis, Nintendo a porté l'épisode 2 sur Wii et l'épisode 5 sur Switch, on espère que tôt ou tard le 4 sortira du placard. Parce qu'il le vaut bien.

3. MadWorld

C'est l'exclu la plus trash de la Wii avec un game design stylé et un univers d'enfer (rappelant Sin City de Franck Miller.) Il est très étrange que le titre n'ait pas été porté sur d'autres plateformes : il est terrible ! C'est un jeu culte que l'on peut refaire régulièrement avec plaisir. Un petit coup de HD ne lui ferait cependant pas de mal.

2. Epic Mickey

Une autre exclusivité Wii tout à fait incroyable rendant hommage aux premiers Disney avec intelligence et délicatesse. C'est un chef d'œuvre qui fait honneur aux artisans de Disney. Le gameplay, les graphismes, l'histoire, la musique... Tout est réussi, bien plus que dans l'opus 2 (qui reste honorable cependant) Sachant que, comme les autres, Disney nous ressort ces anciens hits sur Switch, faut espérer qu'ils n'oublieront pas Epic Mickey. Un tel titre : faut y jouer !

1. Super Mario Galaxy 2

C'est une des rares suites qui dans la forme est plus réussie que l'original notamment grâce au vaisseau Mario qui emmène le joueur de planète en planète (même si on perd un peu de la magie d'Harmonie du premier et que chaque joueur aura, forcément ses préférences) Quoiqu'il en soit, les deux jeux sont des musts. Nintendo a déjà porté le premier Super Mario Galaxy. On espère que la firme ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Nous, on est prêts.

Mais le catalogue de la Wii est riche de bien d'autres titres que nous vous invitons à retrouver ci-dessous :

Punch-Out : une super version du classique de la NES

: une super version du classique de la NES Sonic and The Secret Rings : la première exclusivité Sonic de la Wii. Un jeu dont il faudrait revoir le gameplay mais qui a une très belle ambiance.

: la première exclusivité Sonic de la Wii. Un jeu dont il faudrait revoir le gameplay mais qui a une très belle ambiance. Sonic et le Chevalier Noir : encore une exclu Sonic de la Wii et encore un titre étonnant (à condition de réussir à progresser- ce qui n'est pas gagné)

: encore une exclu Sonic de la Wii et encore un titre étonnant (à condition de réussir à progresser- ce qui n'est pas gagné) Sonic Unleashed : ce n'est pas une exclu Wii mais c'est un Sonic dans la lignée des expérimentations Wii et la version Wii était de loin la meilleure.

: ce n'est pas une exclu Wii mais c'est un Sonic dans la lignée des expérimentations Wii et la version Wii était de loin la meilleure. Muramasa: The Demon Blade Jeu 2D à défilement horizontal, Muramasa est un titre développé par Vanillaware a qui l'on doit notamment Odin Sphere. Enchanteur, le jeu a eu droit à un portage sur PsVita ajoutant du contenu exclusif (mais supprimant la VF...) Un retour au bercail ferait sûrement plaisir à de nombreux joueurs.

Sin &Punishment - Star Successor : suite du classique de la N64, le jeu est une grande réussite jouable à deux qui mériterait vraiment un nouveau coup de projecteur.

: suite du classique de la N64, le jeu est une grande réussite jouable à deux qui mériterait vraiment un nouveau coup de projecteur. Prince of Persia : les Sables Oubliés - La Wii a eu droit à sa propre version très réussie. Ubisoft préparant le remake du cultissime Pop : Les Sables du Temps, peut-être qu'un jour ils s'attaqueront aux sables Oubliés.

- La Wii a eu droit à sa propre version très réussie. Ubisoft préparant le remake du cultissime Pop : Les Sables du Temps, peut-être qu'un jour ils s'attaqueront aux sables Oubliés. Conduit 1 & 2 : deux jeux oubliés qui pendant un moment ont fait illusion... Qui s'en souvient aujourd'hui ?

: deux jeux oubliés qui pendant un moment ont fait illusion... Qui s'en souvient aujourd'hui ? Another Code : R - Les portes de la mémoire : Suite d'un titre DS génial (utilisant les spécificités de la DS de façon unique) Another Code : R est un titre qui a moins marqué les esprits. Pourtant, il est très bon avec une belle ambiance.

: Suite d'un titre DS génial (utilisant les spécificités de la DS de façon unique) est un titre qui a moins marqué les esprits. Pourtant, il est très bon avec une belle ambiance. Red Steel et Red Steel 2 : Ubisoft fait souvent des efforts pour s'adapter aux spécificités des consoles Nintendo. La preuve avec ces 2 jeux très différents mais très bons- surtout le 2, hyper soigné et sous-estimé...

et : Ubisoft fait souvent des efforts pour s'adapter aux spécificités des consoles Nintendo. La preuve avec ces 2 jeux très différents mais très bons- surtout le 2, hyper soigné et sous-estimé... The Lapins Crétins : La Grosse Aventure - Un autre jeu Ubi exclusif, jeu méconnu, poétique et délirant (lorgnant du côté de Katamary Damacy) avec une bande son grandiose ! A redécouvrir.

- Un autre jeu Ubi exclusif, jeu méconnu, poétique et délirant (lorgnant du côté de Katamary Damacy) avec une bande son grandiose ! A redécouvrir. Klonoa : jeu de plateforme 3D adorable avec de grandes oreilles

: jeu de plateforme 3D adorable avec de grandes oreilles Bleach: Shattered Blade : un jeu de combat exclusif adapté du célèbre anime. C'est aussi pour ça qu'on l'aimait notre Wii.

: un jeu de combat exclusif adapté du célèbre anime. C'est aussi pour ça qu'on l'aimait notre Wii. Battalion Wars II : action et stratégie au programme de cet opus exclusif

: action et stratégie au programme de cet opus exclusif Little King's Story : un drôle de jeu mariant la simulation, l'action et l'aventure

: un drôle de jeu mariant la simulation, l'action et l'aventure Wii Sports Resort : Nintendo au sommet de son art avec ce jeu proposant des activités ludiques et immersives. Surement le meilleur jeu du genre toutes consoles confondues. La scène d'ouverture (un saut en parachute) est géniale.

: Nintendo au sommet de son art avec ce jeu proposant des activités ludiques et immersives. Surement le meilleur jeu du genre toutes consoles confondues. La scène d'ouverture (un saut en parachute) est géniale. Mario Strikers Charged Football : Mario et ses potos dans un jeu de foot arcade très stylé et stylisé. Un titre Mario inhabituel et réussi

Mario et ses potos dans un jeu de foot arcade très stylé et stylisé. Un titre Mario inhabituel et réussi Pokémon Battle Revolution : un jeu de combat de Pokémon comme Nintendo n'en fait plus.

: un jeu de combat de Pokémon comme Nintendo n'en fait plus. Bully : Scolarship Edition : sur Wii, on avait pas GTA mais on avait Bully (et aussi Scarface dans un autre genre.)

: sur Wii, on avait pas GTA mais on avait Bully (et aussi dans un autre genre.) Deadly Creatures : encore une exclusivité étonnante dans laquelle on dirige une tarentule ou un scorpion. Prenant et très réussi. Avec en guest Dennis Hopper ! Un classique des années Wii.

: encore une exclusivité étonnante dans laquelle on dirige une tarentule ou un scorpion. Prenant et très réussi. Avec en guest Dennis Hopper ! Un classique des années Wii. Dead Space Extractio n : L'un des meilleurs rail-shooters de la Wii qui fait honneur à la licence Dead Space et qui en plus est jouable en plus à deux !

n : L'un des meilleurs rail-shooters de la Wii qui fait honneur à la licence Dead Space et qui en plus est jouable en plus à deux ! PokéPark 1 & 2 : mélange d'aventure et de mini-jeux à la sauce Pokémon.

: mélange d'aventure et de mini-jeux à la sauce Pokémon. Overlord Dark Legend : conçu pour la Switch, cet Overlord réservait son lot de surprises avec des mécanismes rappelant Pikmin

: conçu pour la Switch, cet Overlord réservait son lot de surprises avec des mécanismes rappelant Pikmin Batman : L'Alliance des héros : un bon jeu d 'action jouable à deux développé par WayForward

: un bon jeu d 'action jouable à deux développé par WayForward Donkey Kong Country Returns : un jeu de plate-forme ou chaque séquence est un casse-tête : brillant, tout simplement.

: un jeu de plate-forme ou chaque séquence est un casse-tête : brillant, tout simplement. Fragile Dreams : un jeu de Tri-Crescendo poétique et prenant avec un petit air de fin du monde. C'est beau la fin du monde, la nuit.

un jeu de Tri-Crescendo poétique et prenant avec un petit air de fin du monde. C'est beau la fin du monde, la nuit. Goldeneye 007 : un remake oublié mais réussi du jeu culte de Rare

: un remake oublié mais réussi du jeu culte de Rare Mushroom Men : un univers très SF des années 50 pour un bon jeu d'aventure qui nous met dans la peau d'un petit champignon humain dans des décors géants!

un univers très SF des années 50 pour un bon jeu d'aventure qui nous met dans la peau d'un petit champignon humain dans des décors géants! Trauma Center : les trois (et même 4) épisodes valent le coup de scalpel : mélangeant manga, simulation et réalisme, ils n'ont aucun équivalent nul part;

: les trois (et même 4) épisodes valent le coup de scalpel : mélangeant manga, simulation et réalisme, ils n'ont aucun équivalent nul part; Eledees : une petite exclusivité méconnue dans laquelle on s'amuse à reconnecter le monde grâce à des petites créatures...

: une petite exclusivité méconnue dans laquelle on s'amuse à reconnecter le monde grâce à des petites créatures... Indiana Jones and the Staff of Kings : un jeu exclusif assez réussi et pour le coup, bizarrement, vraiment méconnu dans le pur esprit de la saga de Spielberg

: un jeu exclusif assez réussi et pour le coup, bizarrement, vraiment méconnu dans le pur esprit de la saga de Spielberg Ju On : The Grudge : un jeu façon maison hantée amusant et/ou horrible selon les points de vue. Encore un titre qui a fait les beaux soirs de la Wii sans pour autant être hyper connu

: un jeu façon maison hantée amusant et/ou horrible selon les points de vue. Encore un titre qui a fait les beaux soirs de la Wii sans pour autant être hyper connu Cursed mountain : ambiance étrange et frayeur subtil pour ce jeu qui fait partie de la bibliothèque frisson de la Wii

: ambiance étrange et frayeur subtil pour ce jeu qui fait partie de la bibliothèque frisson de la Wii Kirby's Adventure Wii : l'un des meilleurs Kirby jouable jusqu'à 4. Encore aujourd'hui : c'est un hit.

: l'un des meilleurs Kirby jouable jusqu'à 4. Encore aujourd'hui : c'est un hit. Kirby : Au Fil de l'Aventure - un jeu adorable qui reste un must (il peut être fait sur 3DS.)

- un jeu adorable qui reste un must (il peut être fait sur 3DS.) Boom Blox et sa suite : des jeux façon chamboule-tout imaginés par... Steven Spielberg. Ca lui a pris comme ça comme une envie de scier. Oui, j'ai bien écrit scier.

: des jeux façon chamboule-tout imaginés par... Steven Spielberg. Ca lui a pris comme ça comme une envie de scier. Oui, j'ai bien écrit scier. Dragon Quest Swords : un des rail-shooters dont la Wii est la spécialiste. C'est un peu n'importe quoi mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Un peu comme les fruits et les légumes moches.

: un des rail-shooters dont la Wii est la spécialiste. C'est un peu n'importe quoi mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Un peu comme les fruits et les légumes moches. House of Dead 4 : Overkill : reprenant l'image des séries Z, bourré d'idées et d'humour. Un must du genre complètement déglingué et à 2 c'est encore mieux !

reprenant l'image des séries Z, bourré d'idées et d'humour. Un must du genre complètement déglingué et à 2 c'est encore mieux ! Resident Evil The Umbrella Chronicles : The Darkside Chronicles : deux rail-Shooters très réussis qui font honneur à la série et ont participé à rendre le Wii Zapper si cool.

deux rail-Shooters très réussis qui font honneur à la série et ont participé à rendre le Wii Zapper si cool. Calling : raccrochez, c'est une horreur. Encore un titre Wii méconnu mais qui a fait son petit effet à l'époque loin des médias.

: raccrochez, c'est une horreur. Encore un titre Wii méconnu mais qui a fait son petit effet à l'époque loin des médias. Excite Truck et Excitebots : des jeux de courses qui ont leur communauté de fans

: des jeux de courses qui ont leur communauté de fans Alice au Pays des Merveilles : un jeu français étonnamment réussi pour une adaptation de film (et la version NDS, dans un autre genre, l'est tout autant) qui peut être joué à deux sur le même écran. Un titre injustement mésestimé.

: un jeu français étonnamment réussi pour une adaptation de film (et la version NDS, dans un autre genre, l'est tout autant) qui peut être joué à deux sur le même écran. Un titre injustement mésestimé. Nights: Journey of Dreams : une suite tardive nunuche et rococo. Ca dégouline et ça colle aux doigts. Bref, on adore.

: une suite tardive nunuche et rococo. Ca dégouline et ça colle aux doigts. Bref, on adore. Pikmin et Pikmin 2 (nouvelle façon de jouer) : les versions Wii de deux chefs d'œuvre. Ils mériteraient un petit ravalement de façade.

(nouvelle façon de jouer) : les versions Wii de deux chefs d'œuvre. Ils mériteraient un petit ravalement de façade. Endless ocean 1 & 2 : plonger dans un autre monde : le monde sous marin. Envoûtants et inégalés dans leur genre même si depuis d'autres jeux nous ont immergé dans les profondeurs.

: plonger dans un autre monde : le monde sous marin. Envoûtants et inégalés dans leur genre même si depuis d'autres jeux nous ont immergé dans les profondeurs. Castlevania Judgement : un jeu de combat étonnant. Horrible pour les uns, génial pour les autres. Il fait partie de ces curiosités de la Wii.

: un jeu de combat étonnant. Horrible pour les uns, génial pour les autres. Il fait partie de ces curiosités de la Wii. Final fantasy Crystal Chronicles : The Crystal Bearers - Autre curiosité improbable de la Wii. Un titre un peu boursouflé qui part dans tous les sens, mais qui ne manque pourtant ni de souffle (quoiqu'un peu tout de même) ni d'ambition

- Autre curiosité improbable de la Wii. Un titre un peu boursouflé qui part dans tous les sens, mais qui ne manque pourtant ni de souffle (quoiqu'un peu tout de même) ni d'ambition Dead Rising: Chop Till You Drop : une version spéciale de Dead Rising , très drôle et prenante. Qualifiée par certains de version au rabais, le jeu est pourtant jubilatoire.

: une version spéciale de , très drôle et prenante. Qualifiée par certains de version au rabais, le jeu est pourtant jubilatoire. Soulcalibur Legends :Dans la série "pourquoi-les-autres-consoles-ont-des-super-jeux-et-nous-on-a -que-des-spin-off-atroces", Soulcalibur Legends remporte la palme d'or : moche, horripilant, port'nawak. A ce niveau c'est du grand art. J'en prendrai pour trois douzaines.

:Dans la série "pourquoi-les-autres-consoles-ont-des-super-jeux-et-nous-on-a -que-des-spin-off-atroces", Soulcalibur Legends remporte la palme d'or : moche, horripilant, port'nawak. A ce niveau c'est du grand art. J'en prendrai pour trois douzaines. Wii Party : a première vue c'est moche, et à deuxième vue aussi d 'ailleurs. Pourtant Wii party est un titre convivial qui reste un must dans sa catégorie

: a première vue c'est moche, et à deuxième vue aussi d 'ailleurs. Pourtant est un titre convivial qui reste un must dans sa catégorie Super Paper Mario : un épisode brillant qui joue avec les perspective, la 2D et la 3D de façon extraordinaire. Le jeu est en outre très drôle.

: un épisode brillant qui joue avec les perspective, la 2D et la 3D de façon extraordinaire. Le jeu est en outre très drôle. The Kore Gang : premier jeu du studio suédois Zoink, The Kore Gang était à la base un jeu Xbox... Finalement ce sera une des petites surprises de la Wii, totalement déjantée avec des chansons et des tas d'idées.

: premier jeu du studio suédois Zoink, The Kore Gang était à la base un jeu Xbox... Finalement ce sera une des petites surprises de la Wii, totalement déjantée avec des chansons et des tas d'idées. Wii Music : un jeu incompréhensible ou incompris. Probablement hyper en avance sur son temps. Je ne vois pas d'autres explication.

: un jeu incompréhensible ou incompris. Probablement hyper en avance sur son temps. Je ne vois pas d'autres explication. Link's Crossbow Training : tant qu'à nous ressortir la version HD de Twilight Princess, Nintendo pourrait nous ressortir ce petit jeu de tir sympa.

: tant qu'à nous ressortir la version HD de Twilight Princess, Nintendo pourrait nous ressortir ce petit jeu de tir sympa. Mario Strikers Charged Football : un jeu de foot arcade délirant avec Mario. Hyper stylé !

: un jeu de foot arcade délirant avec Mario. Hyper stylé ! New Super Mario Bros. C'est une série mal aimée par les gamers... Pourtant, elle réserve son lot de très grands moments de plateforme. Le premier opus jouable seul ou à plusieurs est une vraie réussite qu'il faudra sans doute un jour redécouvrir.

C'est une série mal aimée par les gamers... Pourtant, elle réserve son lot de très grands moments de plateforme. Le premier opus jouable seul ou à plusieurs est une vraie réussite qu'il faudra sans doute un jour redécouvrir. LostWinds : le premier et l'un des plus remarquable Wiiware. Un "petit" titre sympa- comme sa suite.

: le premier et l'un des plus remarquable Wiiware. Un "petit" titre sympa- comme sa suite. Pikmin 1 & II : portages des jeux GameCube, les deux premiers Pikmin pourraient revenir... Mais si le 4 est prêt (depuis 10 ans) on est preneur aussi. Et un de plus sur la liste. Il y a d'autres jeux qui sont sortis sur Wii mais qui n'auront probablement pas droit à des portages (ou alors à des rééditions via une Console Virtuelle) comme Mario Kart Wii, Animal Crossing : let's Go to The City, Fire Emblem : Radiant Dawn, Wii Play, Wii Fit, Monster Hunter Tri, Super Smash Bros : Brawl, les Mario Party, etc.

Evidemment, il y a encore beaucoup d'autres titres notamment des titres multiplateformes qui pourraient figurer dans cette liste. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos titres Wii préférés en commentaires.

