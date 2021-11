La Wii a quinze ans - Retour sur la "révolution" de Nintendo

Ces jours-ci, la Wii fête ses 15 ans . On a (déjà) du mal à s'en souvenir aujourd'hui mais la petite console blanche de Nintendo a créé un véritable séisme, modifiant pour toujours le marché des jeux vidéo. Pourtant, rien ne semblait écrit à l'avance.

Plus belle la Wii

Il faut se souvenir qu'un peu avant la sortie de la Wii, Nintendo était dans le creux de la vague. Après des années de règne (quasi) sans partage, Nintendo se retrouvait à jouer les seconds rôles derrière SONY. Malgré quelques hits et de belles promesses, la GameCube, sortie en 2002 , peinait à s'imposer et faisait même moins bien que la N64, la console Nintendo précédente qui déjà avait déçu, en terme de ventes. Pourtant la console (comme la N64) en avait sous le capot et sa puissance n'avait même rien à envier- au contraire même, à celle de la PS2, la console de SONY qui, par contre cartonnait un peu partout dans le monde. Mais Nintendo semblait avoir plusieurs trains de retard... En fait, Nintendo n'avait pas su anticiper les évolutions du marché et grandir avec les joueurs qui avaient commencé à jouer avec la NES. En outre, la firme payait le prix d'erreurs stratégiques majeures (de conception, de positionnement, de line-up...) l'empêtrant dans une image trompeuse de "consoles pour enfants" et donnant l'impression que la société était totalement déconnectée des réalités du marché. Tout le contraire de Sony qui avec ses Playstation semblait en phase avec son époque (et ses joueurs) en proposant des consoles multimédias intégrant des supports universels en plein développement (CD puis DVD...) et proposant des jeux beaucoup plus "réalistes" et immersifs avec un côté très moderne et novateur (notamment grâce aux cinématiques et aux images de synthèse.)

A ce moment-là; le marché des jeux vidéo était monopolisé par trois sociétés, Sony, Nintendo et Microsoft qui se disputaient les mêmes joueurs. Le marché des jeux vidéo était alors comme un gros gâteau coupé en trois parts inégales. C'est SONY qui se mangeait la plus grosse part en s'adressant à un public très large englobant les jeunes et les moins jeunes tandis que Microsoft et Nintendo devaient se contenter de parts beaucoup plus modestes. Ils réussissaient malgré tout à coexister grâce à leur base de fans mais aussi en ciblant des joueurs bien particulier, les joueurs PC pour l'un, et la famille et les enfants, pour l'autre.

Cependant, pour Nintendo, comme pour Microsoft, il n'y avait pas beaucoup d'espoir d'évolution et la seule perspective de progression étaient de réussir à débaucher les joueurs Sony en utilisant les mêmes armes et en proposant les mêmes jeux que ceux des Playstation. C'est comme cela, par exemple, que Nintendo va confisquer par exemple la licence Resident Evil et sortir en exclusivité Resident Evil 4 sur GameCube. Ou encore que Microsoft va tout faire pour obtenir du contenu exclusif à GTA IV sur 360, etc.

Malheureusement, malgré tous les efforts, il semblait quasi impossible à Nintendo de rattraper Sony. Le fossé était tel que beaucoup voyait Nintendo finir comme SEGA qui après deux consoles positionnées (sans succès) sur les mêmes créneaux que les Playstation avait fini par abandonner le marché des consoles pour se consacrer uniquement à celui des jeux. Mais c'est à ce moment que Nintendo a eu son idée de génie. Plutôt que d'essayer en vain de combattre Sony avec les mêmes arguments de puissance et les mêmes jeux pour se disputer les mêmes joueurs, pourquoi ne pas faire précisément l'inverse, et abandonner la course à la puissance et le marché des gamers pour en défricher un autre, celui des "non-gamers"; un nouveau" marché, vierge de toute référence dont Nintendo pourrait, pendant un temps, s'assurer l'exclusivité ? Une idée géniale qui va s'avérer payante car si le marché des gamers peut compter sur plusieurs millions de joueurs de par le monde, il ne pèse en réalité pas grand chose face à tout le reste de la population mondiale qui ne joue pas ou plutôt qui ne jouait pas encore.

C'est ainsi qu'à peine quatre ans après la sortie du GameCube (prouvant qu'en réalité Nintendo avait compris très tôt que la GameCube ne réussirait pas à s'imposer) la Nintendo Wii a fait son entrée sur le marché, prenant de cours tous les acteurs du secteur- à commencer par la presse spécialisée qui n'avait alors d'yeux que pour la PS3, nouveau "monstre" de Sony.

Il est vrai que la Wii ne payait pas de mine et ne ressemblait pas à une console ordinaire avec sa taille riquiqui et ses lignes épurées mais néanmoins élégantes lorsqu'on plaçait la console sur son socle biseauté. En outre, alors que jusqu'à présent chaque nouvelle console signifiait forcément une nouvelle génération de console, obligatoirement plus puissante que la précédente, la Wii se contentait de reprendre les spécificités de la GameCube en les boostant à peine, ce qui, à première vue, était assez décevant. idem pour son drôle de nom : la Wii: un nom improbable pour une console qui semblait à mille lieux des promesses du nom de code de la console qui avait tant fait rêver les joueurs pendant des mois : Révolution.

Cependant la Wii avait bien un côté révolutionnaire grâce son emblématique manette : la Wiimote, une sorte de télécommande très simple à prendre en main capable de transformer n'importe qui en potentiel joueur. C'est véritablement la Wiimote qui va faire de la Wii, un succès planétaire. Une croix directionnelle, deux boutons d'action plus une gâchette, un haut parleur, une fonction vibration, un pointeur pour interagir directement sur l'écran et un accéléromètre permettant la détection de mouvement, la Wiimote était mine de rien un petit chef d'œuvre de conception même si pour beaucoup de joueur son utilisation se limitera, dans un premier temps, à quelques secousses bien placées.

Il faut dire que si la Wii a pu compter sur un line-up incluant un Zelda (Twilight Princess sorti en même temps sur GameCube et Wii...) elle a surtout pu compter sur un jeu qui va littéralement faire corps avec elle (au point qu'en Europe il sera vendu avec la console) et la propulser au firmament des ventes : Wii Sports. Compilation regroupant cinq activités sportives très simples aussi bien dans leur présentation que dans leur gameplay, Wii Sports est un titre qui n'exige quasiment aucun apprentissage ni tutoriel tellement son gameplay est évident. L'épreuve la plus emblématique du jeu : le Tennis ne nécessite par exemple pas de déplacer son personnage (il bouge tout seul.) Il suffit simplement d'agiter son poignet au bon moment pour renvoyer la balle. Une simplicité qui va faire de Wii Sports (et de la Wii) un véritable phénomène de société.

Grâce à la Wii et à Wii Sports, les jeux vidéo vont définitivement devenir des loisirs comme les autres et quitter le cercle des gamers pour entrer dans celui du grand public. On joue alors à Wii Sports comme on joue à un jeu de société, un jeu de cartes ou un jeu de fléchettes en famille ou entre amis. Une utilisation qui fait que certains appelleront la Wii, la "console raclette", celle que l'on sort parfois pour passer un moment convivial entre amis avant de la ranger et de l'oublier pendant un certain temps...

Après Wii Sports, d'autres jeux estampillés Wii sortiront et contribueront au succès de la Wii : Wii Play, Wii Fit, Wii Party... Des jeux qui marqueront plus ou moins les esprits même si aucun n'arrivera à surpasser Wii Sports. Wii Sports dont le succès aura d'ailleurs un effet pervers puisqu'une partie des nouveaux joueurs s'en contenteront sans chercher à découvrir de nouveaux titres...

Malgré tout, la Wii aura son lot de succès "grand public" comme Just Dance par exemple. Nintendo essaiera aussi de simplifier le gameplay de ses grosses licences pour les ouvrir au plus grand nombre notamment avec New Super Mario Bros ou encore avec Maro Kart Wii exigeant de tenir la Wiimote à l'horizontale comme une manette NES. Mais la Wii aura droit aussi à des jeux plus traditionnels voire même à des jeux gamers même si sa réputation de "console pour non gamers" ne jouera pas en leur faveur. Pour cela, il faudra connecter la Wiimote (par fil) au Nunchuck, un accessoire permettant à la Wiimote de bénéficier d'un stick et de deux boutons supplémentaires. Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda : Skyward Sword, Epic Mickey, Pandora's Tower ou encore The Last Story... En près de six ans, la Wii saura aussi contenter les fans de Nintendo avec des jeux divers et variés dont certains sont devenus des classiques.

La Wii est une console pleine de ressource qui initiera (enfin) Nintendo aux fonctions communautaires et en ligne. On se souvient tous du menu de la console avec ses diverses chaînes : Météo, Info, Concours, Vote... On se souvient aussi de la chaîne Mii, permettant de créer les iconiques petits personnages que l'on utilise encore aujourd'hui sur Switch (dans une monde mesure cependant.) ou encore de la chaîne Boutique qui (en même temps que celle de la Dsi) fera entrer timidement Nintendo dans le monde du dématérialisé (avec une musique d'ascenseur mémorable) grâce aux WiiWare et à la Console virtuelle.

Avec la NDS, la Wii a démocratisé le jeu vidéo en défrichant un nouveau marché et en allant chercher de nouveaux joueurs, ouvrant la voie au marché des jeux sur smartphone qui, depuis, a explosé. D'ailleurs sentant le vent tourner et conscient que le marché des non joueurs était en train de lui échapper, Nintendo tentera de s'affranchir de la Wii avec sa console suivante, sans, malheureusement, oser se débarrasser du nom "Wii". Résultat, la Wii U malgré (ou à cause) un concept plus élaboré tournant autour du gameplay asymétrique sera un échec cuisant, le public de la Wii ne trouvant aucune raison de quitter la petite console blanche pour aller jouer sur Wii U.

Un échec qui incitera Nintendo à réutiliser la même stratégie mis en place pour la Wii après l'échec de la GameCube en sortant la Nintendo Switch une console à peine plus puissante que la Wii U (et encore) au concept plus simple (mais cette fois sans rétrocompatibilité) et en récupérant comme jeu de lancement le Zelda qui était censé faire le triomphe de la console précédente et qui finalement sera son chant du cygne. Un éternel recommencement. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel.

Avec ses 101,6 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, la Wii reste à ce jour la console de salon de Nintendo la plus vendue (mais attention, la Switch se tient en embuscade.) Quoiqu'on en pense, son concept a marqué des générations de joueurs et de non-joueurs et la console a accueilli de nombreux jeux dont certains sont devenus des classiques.

Rétrospectivement on peut dire aussi que le nom de la Wii était drôlement bien trouvé et s'adaptait parfaitement au concept de la console qui se voulait novateur et très différent des autres consoles sorties jusqu'alors. C'était un nom facile à dire et à se rappeler quelque soit la langue parlée sans parler qu'il renvoyait aussi au "nous" anglais (we) comme pour mieux rappeler que la console était conçue pour rassembler- les deux "i" du nom pouvaient d'ailleurs symboliser deux joueurs voire deux Wiimote, soulignant là encore le côté convivial de la console.

La Wi a quinze ans, vive la Wii !

