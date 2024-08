Disney EPIC MICKEY: Rebrushed : nouveau trailer de gameplay - Un coup d'œil sur les costumes inédits du DLC

Avec The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est l'un des grands jeux attendus sur Nintendo Switch à la rentrée. Alors certes, ce n'est pas vraiment un nouveau jeu puisqu'il s'agit d'un remaster d'Epic Mickey initialement sorti en 2010 en exclusivité sur Wii.

Pour autant, le jeu n'ayant jamais été depuis porté sur aucune autre plateforme, cela reste un événement qui va permettre à de très nombreux joueurs de découvrir ce joyau qui a fait les belles heures de la Wii et émerveillé ses gamers.

En attendant de pouvoir mettre la main sur Disney EPIC MICKEY: Rebrushed, Nintendo a publié un nouveau trailer de gameplay montrant quelques jolies phases 3D et 2D que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. L'occasion aussi de jeter un œil sur les trois costumes bonus (et inédits) du DLC "costume pack" qui sera disponible à 4,99€ dès la sortie du jeu : Steamboat Willie, Le Brave Petit Tailleur et Football.

Notez cependant que ces trois costumes pourront être obtenus gratuitement si vous précommandez le jeu sur l'eShop. Vous aurez en outre un accès anticipé au titre 24 heures avant sa sortie officielle (NDLR : à confirmer en Europe)

Pour rappel, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est attendu le 24 septembre sur Nintendo Switch

Lire aussi : 15 jeux Wii que l'on aimerait retrouver sur Nintendo Switch

Disney EPIC MICKEY: Rebrushed

Embarquez pour un voyage magique dans Disney Epic Mickey : Rebrushed ! Façonnez votre aventure d'un simple coup de pinceau et transformez Wasteland en Mickey Mouse dans ce jeu de plateforme 3D magnifiquement recréé.

Disney Epic Mickey : Rebrushed donne vie à la magie de Disney dans un jeu de plateforme 3D vibrant. Ce magnifique remake envoie Mickey Mouse dans un voyage épique à travers Wasteland, un royaume de personnages Disney oubliés. En tant que Mickey, vous plongerez dans un monde fantastique et, armé de peinture et de diluant, façonnerez votre aventure et le destin de ce monde alternatif.

Chaque coup de pinceau magique compte ! Utilisez de la peinture pour restaurer la beauté et l'harmonie ou un diluant pour modifier votre environnement et découvrir des secrets cachés. Vos choix influencent le destin de Mickey et changent l'issue de cette odyssée artistique. Deviendrez-vous le héros épique dont Wasteland a besoin ?

Rencontrez divers personnages emblématiques comme Oswald le lapin chanceux, la première création de Walt Disney, en voyageant entre les terres de Wasteland. Collectionnez des épinglettes Disney virtuelles, relevez des défis créatifs et découvrez des secrets, tout en explorant des niveaux de plateforme classiques inspirés des films d'animation et des courts métrages.

Imaginé à l'origine par Warren Spector, réinventé par Purple Lamp, Disney Epic Mickey : Rebrushed utilise des visuels de pointe et des commandes améliorées pour insuffler une nouvelle vie à un classique bien-aimé. Découvrez de nouvelles compétences de mouvement pour Mickey, telles que le sprint, la frappe au sol et le sprint. L'histoire captivante du jeu en fait une aventure inoubliable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus. Rejoignez Mickey Mouse et percez les mystères de Wasteland dans cet hommage à l'héritage de Disney.

Explorez un Wasteland réinventé, rempli de personnages et d'histoires intemporelles de Disney.

Maniez le pinceau magique : peignez pour créer, diluez pour modifier. Chaque choix façonne votre histoire.

Rencontrez Oswald le lapin chanceux, la star originale de Disney, dans un monde riche et narratif.

Profitez d'un gameplay avancé avec de nouvelles capacités et des visuels améliorés dans un cadre classique.

Mickey a de nouveaux mouvements tels que le sprint, le martèlement au sol et le sprint.

Rejouabilité élevée avec plusieurs fins basées sur votre style de jeu et vos décisions uniques.

Langues (complètes) : allemand, anglais, italien, français, espagnol, norvégien, néerlandais, japonais

Langues (texte uniquement) : allemand, anglais, italien, français, espagnol, chinois simple, chinois traditionnel, japonais, brésilien, espagnol LATAM, suédois, norvégien, néerlandais, polonais