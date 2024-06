Disney EPIC MICKEY: Rebrushed obtient une date de sortie et une édition collector - Warren Spector est impliqué dans le remake

2024 sera assurément une année de remasters et de remakes. Et si certains joueurs ont tendance à râler, c'est aussi l'occasion de remettre sur le devant de la scène des jeux qui le méritent. C''est le cas de Disney EPIC MICKEY: Rebrushed, remaster d'Epic Mickey initialement sorti en exclusivité sur Wii en 2010.

Concocté par Warren Spector, le papa des Deus Ex, le jeu est une vraie perle vidéoludique qui réussit à capter la magie des vieux Disney des années 40/50, lorsque le merveilleux n'occultait pas sa part d'ombre et de fantastique. Formidable hommage aux artistes méconnus de la firme aux grandes oreilles, Epic Mickey est aussi féerique que mélancolique, et c'est avec grande impatience que nous attendons Disney EPIC MICKEY: Rebrushed à la rédaction;

Dans une vidéo postée sur la page YouTube de THQ Nordiq, Warren Spector, qui est donc impliqué dans le remake, a exprimé sa joie de voir le jeu revenir dans une nouvelle version. Il en a aussi profité pour donner la date de sortie du jeu, le 24 septembre prochain sur PC, Xbox Series X, PS5 et Nintendo Switch.

Par ailleurs, outre l'édition standard, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed aura droit à une édition limitée à 5000 exemplaires incluant notamment le jeu, une statuette de 28cm, un porte-clé et un steelbook. Voir détails ci-dessous et plus encore sur le site de THQ Nordic ou l'édition est en précommande à 199€ .

Disney EPIC MICKEY: Rebrushed - Édition Collector comprend : Statue Mickey Mouse 28 cm

Porte-clés Oswald le lapin chanceux

Plaque en étain vintage Mickey Mouse

6 Disney Epic Mickey : Cartes postales rebrossées

Steelbook collector

Disney Epic Mickey : Rebrushed - Pack de costumes

Jeu sur PS5, Xbox Series & Xbox One (Smart Delivery), Nintendo Switch ou PC Embarquez pour un voyage magique dans Disney Epic Mickey : Rebrushed ! Façonnez votre aventure d'un simple coup de pinceau et transformez Wasteland en Mickey Mouse dans ce jeu de plateforme 3D magnifiquement recréé. Disney Epic Mickey : Rebrushed donne vie à la magie de Disney dans un jeu de plateforme 3D vibrant. Ce magnifique remake envoie Mickey Mouse dans un voyage épique à travers Wasteland, un royaume de personnages Disney oubliés. En tant que Mickey, vous plongerez dans un monde fantastique et, armé de peinture et de diluant, façonnerez votre aventure et le destin de ce monde alternatif. Chaque coup de pinceau magique compte ! Utilisez de la peinture pour restaurer la beauté et l'harmonie ou un diluant pour modifier votre environnement et découvrir des secrets cachés. Vos choix influencent le destin de Mickey et changent l'issue de cette odyssée artistique. Deviendrez-vous le héros épique dont Wasteland a besoin ? Rencontrez divers personnages emblématiques comme Oswald le lapin chanceux, la première création de Walt Disney, en voyageant entre les terres de Wasteland. Collectionnez des épinglettes Disney virtuelles, relevez des défis créatifs et découvrez des secrets, tout en explorant des niveaux de plateforme classiques inspirés des films d'animation et des courts métrages. Imaginé à l'origine par Warren Spector, réinventé par Purple Lamp, Disney Epic Mickey : Rebrushed utilise des visuels de pointe et des commandes améliorées pour insuffler une nouvelle vie à un classique bien-aimé. Découvrez de nouvelles compétences de mouvement pour Mickey, telles que le sprint, la frappe au sol et le sprint. L'histoire captivante du jeu en fait une aventure inoubliable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux venus. Rejoignez Mickey Mouse et percez les mystères de Wasteland dans cet hommage à l'héritage de Disney. Explorez un Wasteland réinventé, rempli de personnages et d'histoires intemporelles de Disney.

Maniez le pinceau magique : peignez pour créer, diluez pour modifier. Chaque choix façonne votre histoire.

Rencontrez Oswald le lapin chanceux, la star originale de Disney, dans un monde riche et narratif.

Profitez d'un gameplay avancé avec de nouvelles capacités et des visuels améliorés dans un cadre classique.

Mickey a de nouveaux mouvements tels que le sprint, le martèlement au sol et le sprint.

Rejouabilité élevée avec plusieurs fins basées sur votre style de jeu et vos décisions uniques. Langues (complètes) : allemand, anglais, italien, français, espagnol, norvégien, néerlandais, japonais Langues (texte uniquement) : allemand, anglais, italien, français, espagnol, chinois simple, chinois traditionnel, japonais, brésilien, espagnol LATAM, suédois, norvégien, néerlandais, polonais

Pour rappel, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est attendu le 24 septembre sur Nintendo Switch

