Bayonetta 3 reçoit la mise à jour 1.1.0 pour son lancement - Tous les détails

Elle est là ! Bayonetta, notre sorcière vénérée est enfin de retour en exclusivité sur Nintendo Switch. Bayonetta 3 est officiellement disponible sur Nintendo Switch. Si vous avez lu notre test, vous le savez, à la rédaction on adore. Le jeu est une master hyper classe dans laquelle la sorcière de l'Umbra fait des étincelles. C'est parfois too much et la visibilité en prend un coup mais franchement, des jeux de cet acabit- qui plus est exclusif à la Switch, il n'y en a pas des masses. Si vous êtes fan, de toute façon, c'est déjà une affaire entendu... Pour les autres, c'est à vous de voir... Personnellement, j'y retourne... Mais juste avant, il y a un petit truc à dire (c'est dans le titre de la news) : le jeu reçoit pour son lancement une mise à jour. Pour savoir ce qu'elle contient, retrouvez le détail ci-dessous.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

Détail de la mise à jour 1.1.0 de Bayonetta 3

Modes de jeu

- Le mode petit ange qui peut être activé pour réduire la violence et le contenu sexuel, peut désormais être utilisé dans plus de scènes. De plus, le mode petit ange peut désormais être activé lors du premier démarrage du jeu.

Après avoir démarré le jeu, vous pouvez modifier le paramètre Mode petit ange dans "Options > "Affichage à l'écran". Cependant, vous ne pouvez pas le faire au milieu d'un chapitre. Vous pouvez le modifier soit à partir de l'écran titre, soit à partir des « Options » dans le « Menu des chapitres ».

En ligne

- Les meilleurs scores et meilleurs temps peuvent désormais être téléchargés dans la section "Classements en ligne". Voici les différentes façons de télécharger vos meilleurs scores et meilleurs temps :

Appuyez sur le bouton + sur l'écran des résultats après avoir effacé un chapitre

Sélectionnez un chapitre que vous avez effacé ainsi que le niveau de difficulté dans « Menu Chapitre » → « Classements en ligne » et appuyez sur le bouton +

Sélectionnez un chapitre que vous avez effacé dans "Menu des chapitres" → "Historique de lecture" et appuyez sur le bouton +

Si vous obtenez une note "Platine" pour votre score ou votre temps avant de télécharger cette mise à jour, le score ou le temps sera ajusté pour correspondre à la valeur cible de la cote « Platine »

Le « Temps total » pour chaque chapitre sera révisé si votre temps est plus rapide que la valeur cible.

Général

- L'équilibre du jeu a été ajusté.

- D'autres ajustements ont été faits pour améliorer l'expérience de jeu.

