Le Lead Game Designer de Bayonetta 3 a quitté Platinum Games depuis 2020

Bayonetta 3 fait partie des "grandes" exclusivités de la Nintendo Switch attendues (avec impatience) sur Nintendo Switch cette année . Malgré quelques inquiétudes, le troisième opus des aventures de notre sorcière bien aimée, devrait être un des moments forts de l'année sur la console de Nintendo. Si pour l'instant, on ne dispose pas de date de sortie précise (autre que 2022 ) Nintendo a partagé en septembre dernier de nouvelles infos et surtout un premier trailer explosif. Si, à la rédaction, notre body est évidemment ready pour le jeu, on apprend qu'avec étonnement que Marius Hermanavicius, le Lead Game Designer du jeu a quitté PlatinumGames en... 2020 et qu'il travaille travaille actuellement chez Tango Gameworks sur l'exclusivité PS5, Ghostwire: Tokyo. Si on se fie à son compte LinkedIn Marius Hermanavicius aurait travaillé 4 ans et 1 mois pour PlatinumGames dont 8 mois sur Bayonetta 3.

Alors on ne sait pas si on doit y voir des problèmes dans le développement de Bayonetta 3 ou si ce n'est qu'une péripétie comme il doit y en avoir des tas lorsque l'on développe un jeu... Encore un peu de patience et on pourra juger sur pièces. Bayonetta 3 devrait être dans notre console avant la fin de l'année. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

