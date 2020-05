Bayonetta 3 : Hideki Kamiya rassure les fans sur son développement

Cela fait un petit bout de temps que l'on a pas entendu parler de Bayonetta 3, une exclusivité Nintendo Switch attendue par de très nombreux fans de par le monde. Et même si le jeu est toujours inscrit sur le planning des sorties à venir sur Nintendo Switch (voir ici) l'absence de communication autour du jeu a fait naître pas mal de rumeurs à son sujet, certains craignant des problèmes dans son développement, d'autres carrément son annulation ! Dans une entrevue publiée par VGC, Hideki Kamiya a expliqué avoir vu toutes ces inquiétudes sur Twitter et qu'il fallait s'en débarrasser sans attendre. Non, Bayonetta 3 n'est pas annulé. L'équipe travaille toujours très dur et le célèbre créateur demande aux fans de continuer à l'attendre avec impatience.

Pour rappel, Bayonetta 3 a été dévoilé lors des Game Awards 2017. avec un court teaser (voir ci-dessous.) On espère avoir des nouvelles du jeu très prochainement.

Source : Videogameschronicle