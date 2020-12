Doug Bowser affirme que ce n'est pas le bon moment pour obtenir des informations sur Breath Of The Wild 2, Metroid Prime 4 et Bayonetta 3

Nous continuons notre traduction de l'interview réalisée par Polygon consacré à Doug Bowser l'actuel président de Nintendo of America. Après son avis sur la sortie de Pikmin 3 Deluxe et sur l'avenir d'Animal Crossing : New Horizons, Polygon voulait revenir les 3 prochains gros titres à venir sur Nintendo Switch. Comme vous le savez, Nintendo a en son sein plusieurs jeux en développement prévus sur Nintendo Switch qui sont attendus par les fans dont notamment The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild 2, Metroid Prime 4 et Bayonetta 3.

Bien qu'ils aient été annoncés il y a quelque temps déjà, Big N ne semble pas vouloir nous donner plus d'informations à leurs sujets. Mise à part des trailers, c'est The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild 2 qui semble être le plus proche de sa fin de développement de par son trailer réalisé par le moteur du jeu et le fait aussi que le titre réutilisera des assets du précédent opus. De plus, d'un côté Retro Studio, les pères derrière Metroid Prime 4, continue d'étoffer leur liste d'emplois, ce qui ne présage rien de bon pour le moment et d'un autre côté Hideki Kamiya le directeur de Bayonetta 3, hormis quelques commentaires sur les réseaux sociaux, reste muet sur son chouchou.

Dans une interview avec Polygon, il a été demandé directement à Doug Bowser s'il pouvait révéler des informations sur ces trois titres. Malheureusement, Bowser n'a pu que dire qu'il n'avait rien à partager à ce stade, et la communauté recevra des informations "quand ça sera le bon moment".

Polygone : Je réalise qu'il y a très peu de choses que vous pourriez probablement dire sur ces titres, mais il y a eu quelques titres qui sont essentiellement devenus super silencieux à la radio. Je voulais voir si vous pouviez nous dire quelque chose sur leur statut. Plus précisément : Bayonetta 3, Metroid Prime 4, et The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Doug Bowser : Vous avez suivi Nintendo assez longtemps pour savoir qu'au fur et à mesure que nous progressons sur un titre, et nous pensons que c'est le bon moment, nous partagerons avec la communauté où nous en sommes dans le développement. Mais pour l'instant, je n'ai rien d'autre à partager sur ces titres.

Une réponse attendue de la part du président de Nintendo of America. Pour rappel, en 2021 nous célébrerons les 35 ans de la série The Legend of Zelda, Metroid et Kid Icarus, il n'est pas improbable d'imaginer que nous obtiendrons de nouvelles informations sur ces trois prochains titres.

Source : Polygon