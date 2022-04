Visuels 4K, nouvelles textures, 60 Fps... Des fans réalisent un mod impressionnant pour Metroid Prime

Nous sommes nombreux-ses à attendre la sortie de Metroid Prime 4. Seulement, plus le temps passe, plus l'idée d'une sortie sur la prochaine Switch se dessine. C'est en effet tout à fait le genre de jeu qui aurait intérêt à sortir sur une console plus puissante. Par contre, on ne comprend pas pourquoi les trois premiers épisodes ne sont pas déjà disponibles sur Nintendo Switch. On a évoqué la possibilité de vrais remasters, et pas simplement des rééditions, demandant beaucoup de travail et notamment de les adapter au gameplay du nouveau titre... Mais malgré des rumeurs à répétition, les trois jeux cultes de la GameCube et de la Wii se font toujours attendre. En attendant les fans prennent les choses en mains. Ainsi, Samus Prime et Team MPR ont créé un nouveau mod nommé MPR Phaze 1 pour le premier Metroid Prime. D'après VGC, le mod utilise une version personnalisée de l'émulateur Dolphin et aucun actif créé par Nintendo. D'ailleurs, pour qu'il fonctionne les joueurs doivent posséder le jeu original en version GameCube ou Wii. Le résultat est une amélioration nette du jeu avec des textures HD personnalisées faites main, une refonte totale de l'éclairage, des visuels 4K, un gameplay à 60 Fps, de nouvelles textures et une personnalisation de l'interface utilisateur.

Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez quelques images et une vidéo du mod MPR Phaze ci-dessous ainsi qu'une liste des améliorations publiées par VGC.

Nouvelle passe visuelle à couper le souffle, y compris de toutes nouvelles textures/éclairages/particules et plus encore

Fonctionnalités restaurées de la version GameCube, précédemment désactivées sur Wii

Intégration PrimeHack pour les commandes clavier/souris natives et les commandes de manette de jeu à double manette

Champ de Afficher le curseur (inclus dans PrimeHack)

Personnalisation de l'interface utilisateur, y compris la coloration et l'ajout/la suppression d'éléments HUD

Voir ci-dessous, pour comparaison, le début de la version Wii du premier Metroid Prime (rééditée sur Wii U.)

