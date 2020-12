Doug Bowser revient sur la sortie de Pikmin 3 en pleine crise sanitaire 

Dans une longue interview avec le site Polygon, accessible ici, Doug Bowser, le président de Nintendo Of America a répondu à de très nombreuses questions. Il a notamment répondu à la question de l'impact de la pandémie mondiale sur les activités de sa firme. Nous vous proposons donc une traduction maison de l'interview ici même.

Polygon: Avec le recul, quand avez-vous réalisé que le virus Covid allait bouleverser pratiquement tout le monde dans l'industrie du jeu, mais aussi, qu'il allait aussi fortement affecter les stratégies de Nintendo pour 2020?

Doug Bowser: Je dirais que pendant une période s'étalant de février à début mars, nous suivions de près la situation. Nous étions en contact très étroit avec les gouvernements des États et locaux dans les régions où nous avons nos bureaux et nos installations.(Ndlr:Nintendo of America se déploie dans plusieurs lieux des É​tats-unis, majoritairement dans les comtés de New York et Washington ainsi qu'en Californie mais aussi au Canada à Toronto et en Colombie-Britannique).[...] Nous suivions de très près la situation et son déroulement, nous essayions aussi d'être vraiment sensibles aux recommandations autour des quarantaines, du travail à domicile, etc.

Nous avons donc probablement commencé début mars à vraiment prendre des décisions pour organiser, si jamais cela devait arriver, une situation de pandémie, à comment nous devrions gérer l'entreprise dans une telle situation. Parce qu'une partie de notre activité peut être efficacement réalisée à domicile ou à distance. Cependant nous avons également les processus de fabrication en usines ainsi que la distribution à gérer. Et nous devions faire très attention à cela, en effet, si diverses réglementations de distanciation étaient mises en place et ou bien que de nouvelles règles de sécurité étaient ordonnées nous devions vraiment nous préparer à comment nous allions pouvoir être en mesure d'exploiter nos usines aussi efficacement qu'avant. Et cela dans l'optique de continuer à distribuer nos produits à nos revendeurs, pour qu'eux-mêmes puisse les livrer à nos consommateurs. C'est vraiment à cette période que tout a commencé à se décider.

Nous avons eu de la chance de réagir d'une telle manière aussi rapidement. Nous avions déjà quelques scénarios-catastrophes de prêt au cas où, mais ils n'incluaient pas nécessairement la gestion d'une crise pandémique. Je ne suis pas sûr que de nombreuses entreprises aient un plan d'urgence en cas de pandémie qui soit à la fois décidé et prêt à l'emploi.

Oui probablement que non. Comment votre calendrier de sortie a-t-il été impacté par le virus Covid ? Fut-il réellement impacté par cette crise ou bien pas du tout ?

Cela a eu un impact sur certaines de nos sorties à venir, en particulier au début de la crise. Nous nous sommes donc concertés avec nos revendeurs pour réfléchir ensemble et ainsi déterminer la manière dont les consommateurs allaient consommer en matière de contenu médiatique. Où allaient-ils par exemple obtenir les dernières informations ou bien où allaient-ils pouvoir se procurer leurs divertissements ? Nous devions penser à cela car ça allait nécessairement nous forcer à modifier une partie de nos plans marketings.

Évidemment, mes responsabilités n'engagent que les activités propres à Nintendo of America, ce qui concerne plus les ventes et le marketing qu'autre chose. Mais nous étions en contact étroit et permanent avec le siège de Nintendo au Japon, afin d'anticiper tout impact possible sur les cycles de développement. Et si cela pouvait aussi modifier notre calendrier de sorties à venir. Comme il pouvait y avoir eu de légers changements dans les dates de sorties, nous avons essayé de réagir en planifiant comment nous pouvions à la fois continuer à maintenir l'élan en terme de ventes le tout en continuant à sortir de nouveaux titres. Nous avons effectivement connu un véritable bond dans nos ventes durant la période de cette crise sanitaire.