Pikmin 3 Deluxe est officiellement l'opus le plus vendu de la saga au Japon

Quelques mois après sa sortie sur Nintendo Switch, le 30 octobre dernier , la version complète et Deluxe du troisième épisode de la saga Pikmin le bien nommé Pikmin 3 Deluxe vient de devenir l'opus de la saga le plus vendu au Japon de tous les temps. En effet, du haut de ses 513 225 copies vendues, il surpasse de peu le tout premier épisode sur Gamecube Pikmin et ses 502 996 copies et sa suite, toujours sur Gamecube, Pikmin 2 vendu quand à lui à hauteur de 483 027 copies vendues. C'est plus du double des ventes de sa version originelle sur Wii U, à savoir Pikmin 3 qui s'est vendu à 232 313 exemplaires.

Il faut de plus bien noter que ces chiffres n'incluent que les versions vendues physiquements au Japon de ces jeux et pas les ventes digitales. À l'époque de la Gamecube, il n'y avait tout simplement pas de ventes digitales mais aujourd'hui, et particulièrement sur Switch, les ventes digitales sont une grosse part du total des ventes. Pikmin 3 Deluxe est donc bien parti pour rejoindre le club des jeux millions-sellers sur Switch, à l'échelle mondiale.