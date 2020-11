Pikmin 3 Deluxe : des dessous de verre exclusifs "gratuits" sur le store My Nintendo

Pikmin 3 Deluxe est disponible sur Nintendo Switch depuis plusieurs jours déjà. L'occasion de rejouer à ce classique de la Wii U agrémenté de quelques petites nouveautés dont des nouveaux niveaux (voir notre test complet à lire ICI.) Si vous êtes fans, sachez que sur le My Nintendo Store, vous pouvez acquérir contre 400 points Platine un lot de quatre dessous de verre Pikmin. Pour rappel, les points Platine sont assez faciles à obtenir soit en jouant tout simplement aux jeux mobiles Nintendo soit tout simplement en vous rendant régulièrement sur l'eShop (de la 3DS et de la Nintendo Switch) ou même en visitant simplement le site officiel de Nintendo. Cependant, notez que vous devrez malgré tout vous acquitter des frais de port fixés à 6,99€ . Pour voir à quoi ressemble ces dessous de verre, retrouvez des images et une présentation ci-dessous.

Pour rappel, Pikmin 3 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 30 octobre 2020.