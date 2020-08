Pikmin 3 retiré de l'eShop de la... Wii U

Pikmin 3 est l'un des grands jeux de la Wii U. Riche, beau et bourré de trouvailles visuelles et ludiques, le jeu est incontestablement un des chefs d'oeuvre de Nintendo. Vous pouvez d'ailleurs toujours lire notre test écrit à l'époque de la sortie du jeu ICI si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. L’arrivée d'un tel titre sur Nintendo Switch dans une version Deluxe (voir ici) est donc une très bonne nouvelle sachant que son adaptation ne devrait pas poser trop de problème puisque sur Wii U, le jeu proposait un large éventail de gameplay (double écran en permanence ou pas, jouable au pad avec stick et boutons ou façon Wii avec le couple Nunchck-Wiimote ou encore sur l'écran du GamePad au stylet- souvenez-vous.)

Si vous avez une Wii U, vous pouvez d'ailleurs toujours découvrir le jeu, en tout cas si vous l'avez dans votre bibliothèque ou si vous le trouvez en boutique. Par contre n’espérez plus l'acheter sur l'eShop de la console au GamePad. Le jeu a été retiré de la boutique de la console, parallèlement à l'annonce de l'arrivée de la version Deluxe, probablement de façon à ne pas lui faire concurrence. A noter qu'à priori, par contre, la démo du jeu est toujours disponible en téléchargement via le site de Nintendo.