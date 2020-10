Nintendo Treehouse -découvrez maintenant en direct du gameplay pour Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau, le préquel de Zelda Breath of The Wild

Au cas ou vous auriez loupé l'info : Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau se dévoilent aujourd'hui avec des séquences de gameplay inédites grâce à une nouvelle session du Nintendo Treehouse. Nommée Nintendo Treehouse : Live - October 2020, cette vidéo peut laisser penser qu'il y aura d'autres vidéos du même type chaque mois comme les Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Evidemment, on vous relaiera dans nos news, les infos les plus importantes.

Pour suivre le Nintendo Treehouse Live rien de plus simple, rendez-vous ici maintenant . Attention la vidéo est en anglais non sous-titrée. Nintendo France devrait par la suite publier ses vidéos en français.