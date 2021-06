Guide - Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau DLC n°1 - Comment débloquer le Fléau

Sort i depuis le 18 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch, Pulsations Antiques est le premier DLC du Pass d'Extension dédié à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Bien que se contentant de reprendre les arènes du jeu de base, ce premier DLC nous a permis de découvrir du contenu supplémentaire à savoir :

Une nouvelle Installation : le Laboratoire antique royal

De nouvelles missions EX

Des challenges à réaliser à notre rythme

De nouveaux ennemis

1 nouvelle arme pour Link : le Fléau

1 nouvelle arme pour Zelda : le Destrier de Légende

1 nouveau personnage jouable : le Gardien aguerri

Une myriade d'améliorations du contenu in-game

Mais avoir ces différents éléments ne sera pas faisable sans mouiller un minimum le maillot, et la manette. Plutôt à prendre comme un contenu post-game, tout le contenu devra être débloqué dans le Laboratoire antique royal. C'est dans ce lieu que Pru'ha et Faras vont mené à bien de toutes nouvelles recherches sur la technologie perdue des Sheikah, et pour se faire ils auront bien évidemment besoin de votre aide comme homme de terrain. Mais faisons d'abord le point sur la nouvelle arme que vous débloquerez logiquement en premier :

Obtenir le Fléau de Link



Nouvelle catégorie d'arme propre à Link dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, le Fléau rappellera sans doute aux amateurs du genre le gameplay du Boulet et des Gants de Puissance dans le premier opus de la série. Permettant de frapper sur de larges zones, le Fléau possède également une capacité propre : la possibilité de copier durant un temps limité l'arme d'un ennemi. Pour cela, une simple pression sur le bouton ZR suffit.

Voici les conditions à remplir pour pouvoir mettre la main sur cette nouvelle arme :

Vous rendre au Laboratoire antique royal Terminer la mission Rapports recherchés ! Terminer la mission Nouvelles techniques de désassemblage Terminer la mission Un coup de patte des reliques

Le laboratoire antique royal se présente en effet comme une longue liste de missions interconnectées. Pour pouvoir avancer dans les missions, il faudra commencer par celles étant tout à gauche de la page, et une fois ces dernières complétées, vous pourrez tenter de réussir la quête qui est connectée plus à droite. A noter que s'il y a plus d'une connexion sur une mission, il vous faudra toutes les réussir pour pouvoir lancer ladite mission.

Les missions du laboratoires se passent en deux temps : vous allez débloquer des nouvelles batailles sur la carte du jeu appelées missions EX, et une fois ces dernières accomplies, vous débloquerez des objets exclusifs à ce DLC comme de l'huile d'entretien, ou encore des rapports de recherche. Ces derniers seront des matériaux à posséder obligatoirement pour terminer les missions du laboratoire.

En attendant de pouvoir débloquer le Fléau, nous vous laissons découvrir ci-dessous notre vidéo de gameplay maison. Attention : comme toute nouvelle arme, débloquer le Fléau va également débloquer sur la carte du jeu une myriade de quêtes annexes afin d'augmenter le combo de l'arme. A noter qu'en plus du Fléau de Gardien, vous pourrez également débloquer dans le laboratoire deux autres variantes : le Fléau à lames antiques et le Fléau à blindage lourd.