Guide - Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau DLC n°1 - Comment débloquer le Destrier de Légende

Sort i depuis le 18 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch, Pulsations Antiques est le premier DLC du Pass d'Extension dédié à Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Bien que se contentant de reprendre les arènes du jeu de base, ce premier DLC nous a permis de découvrir du contenu supplémentaire à savoir :

Une nouvelle Installation : le Laboratoire antique royal

De nouvelles missions EX

Des challenges à réaliser à notre rythme

De nouveaux ennemis

1 nouvelle arme pour Link : le Fléau

1 nouvelle arme pour Zelda : le Destrier de Légende

1 nouveau personnage jouable : le Gardien aguerri

Une myriade d'améliorations du contenu in-game

Mais avoir ces différents éléments ne sera pas faisable sans mouiller un minimum le maillot, et la manette. Plutôt à prendre comme un contenu post-game, tout le contenu devra être débloqué dans le Laboratoire antique royal. C'est dans ce lieu que Pru'ha et Faras vont mené à bien de toutes nouvelles recherches sur la technologie perdue des Sheikah, et pour se faire ils auront bien évidemment besoin de votre aide comme homme de terrain. Nous allons découvrir aujourd'hui voir comment obtenir la seconde arme exclusive de ce DLC.

Obtenir le Destrier de Légende de Zelda



Si ce canasson mécanique ne parlera peut-être pas à ceux s'étant contenté de l'aventure de base de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, il était la récompense ultime pour les joueurs qui ont réussi à vaincre Monk Maz Koshia, le boss final du DLC Ode aux Prodiges. Cinquième créature divine du jeu, il s'agit d'une moto tout-terrain que peut chevaucher Link à loisir dans le royaume d'Hyrule.

Dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, le destrier change de propriétaire et est désormais une armes exclusive à la princesse Zelda. Bien que son gameplay soit assez atypique, le destrier permet de combiner des attaques lourdes avec de la magie issue de la technologie sheikah. Outre la possibilité de tirer un puissant laser la particularité du Destrier est d'avoir un booster associé au bouton ZR pour pouvoir relier encore plus rapidement deux zones de la carte.

Conditions à remplir pour pouvoir mettre la main sur cette nouvelle arme :

Accessible plus tardivement dans le DLC, débloquer le premier modèle du Destrier de Légende vous demandera de terminer pas moins de 11 missions afin de pouvoir relier les 3 nœuds vers sa mission dédiée. Vous devrez ainsi faire pas mal de quêtes d'élimination, ramasser beaucoup de matériaux, et également accomplir des objectifs secondaires pour débloquer certaines missions qui se trouvent sur votre chemin. Si vous voulez aller au plus vite, nous vous laissons ci-dessous un aperçu des missions à compléter en priorité pour débloquer le nœud vers le premier Destrier.

Vous rendre au Laboratoire antique royal Terminer la mission Recherche de pouvoir : magnétisme Terminer la mission Recherche de pouvoir : vol de chaleur Terminer la mission Recherche de pouvoir : cours du temps Terminer la mission Le projet secret

Le laboratoire antique royal se présente en effet comme une longue liste de missions interconnectées. Pour pouvoir avancer dans les missions, il faudra commencer par celles étant tout à gauche de la page, et une fois ces dernières complétées, vous pourrez tenter de réussir la quête qui est connectée plus à droite. A noter que s'il y a plus d'une connexion sur une mission, il vous faudra toutes les réussir pour pouvoir lancer ladite mission.

Point intéressant dans votre quête vous menant vers le Destrier de Légende, vous allez commencer à débloquer de multiples améliorations qui vous seront très utiles comme l'amélioration de la Forge, l'apparition des spécimens dangereux (des monstres surpuissants), 20 emplacements supplémentaires pour les armes, et une amélioration des dégâts des modules Sheikah (Polaris, Cryonis, Cinetis et Bombes à Distance).

En attendant de pouvoir débloquer le Destrier de Légende, nous vous laissons découvrir ci-dessous notre vidéo de gameplay maison. Attention : comme toute nouvelle arme, débloquer le Destrier va également débloquer sur la carte du jeu une myriade de quêtes annexes afin d'augmenter le combo de l'arme. A noter qu'en plus du Destrier de Légende, vous pourrez également débloquer dans le laboratoire deux autres variantes : le Destrier de Légende ATQ et le Destrier de Légende DFS.

