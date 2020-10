Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau - Une démo en approche ?

Une démo pour Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est-elle sur le point d'être dévoilée par Nintendo ? C'est en tout cas ce qu'avance sur son twitter Kelios. Sa source serait le site de Nintendo Corée lui-même. Toujours selon cette source, un nouveau trailer accompagnant l'annonce de cette démo serait lui aussi sur le point d'être publié par Nintendo. Une manière de plus d'entretenir la hype autour du jeu phare de la fin d'année 2020 sur Nintendo Switch.

Selon Kelios, et donc la page du site de Nintendo Corée qu'il cite et traduit, la démo contiendrait le prologue du jeu. Prenez garde toutefois dans l'espace commentaire du tweet, de potentiels spoilers concernant le prochain trailer, le contenu de la démo et donc du jeu lui-même sont à prévoir.

Rappelons que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est toujours attendu pour le 20 Novembre sur Nintendo Switch.