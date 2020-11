Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau : dans la démo vous pouvez diriger le mini gardien (ou presque)

Préquel de The Legend of Zelda : Breath of the Wild version "Musou", Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau devrait créer l'évènement lors de sa sortie plus tard ce mois-c i. Cependant, si vous possédez déjà la Nintendo Switch, sachez que vous pouvez commencer à jouer gratuitement dès aujourd'hui grâce à une démo spéciale à télécharger sur l'eShop (voir détails ICI) Une démo assez riche avec plein de petits secrets, près de 13 Korogu cachés et des tas de subtilités à découvrir...

Grâce à GameXplain, on découvre ainsi, dans une vidéo (à retrouver sur cette page) un petit "easter egg" très sympa. En effet, lors des écrans de chargement où il apparaît, il est possible de diriger le... Mini Gardien, le "bébé Yoda" du jeu qui joue (à priori) un très grand rôle dans l'histoire. Alors, pourra-t-on vraiment diriger le Mini Gardien" dans le jeu ? Pour le moment mystère mais avouons que ce petit détail montre à quel point le titre à l'air soigné. On espère évidemment que Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sera à la hauteur des attentes placées en lui.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est attendu sur Nintendo Switch le 20 novembre 2020 . Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes.

