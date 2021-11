Hyrule Warriors L'Ère du Fléau - Qui sera le plus puissant des puissants dans le dernier DLC du jeu ?

Disponible depuis le 29 octobre 2021 , la deuxième et dernière partie de l'Expansion Pass de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau nous a promis personnages et missions complémentaires. Si nous vous avons révélé hier le gameplay de Pru'ha et Faras, tandem faisant office de nouveau personnage, nous allons aujourd'hui nous pencher sur une des dernières missions du DLC, qui est aussi l'une des plus compliquée.

Le plus puissant des puissants vous demandera ainsi de vaincre dans un temps limité l'Ombre de Feu et l'Ombre de Vent de Ganon, ainsi que la Mutation de Ganon, nouveau boss inclus dans ce dernier DLC. Avec un niveau recommandé de 87, ce combat prend place dans l'amphithéâtre, une des nouvelles zones également proposées dans ce DLC. Afin de voir ce qu'il vous attend, nous vous laissons découvrir ci-dessous notre affrontement acharné.