Animal Crossing: New Horizons a devant lui un avenir radieux selon Doug Bowser

Nous continuons notre traduction de l'interview de Polygon débutée hier dans cet article avec cette fois-ci les propos de Doug Bowser au sujet de l'avenir du jeu Animal Crossing: New Horizons ! Avant de questionner le patron de Nintendo of America sur l'avenir du jeu, le journaliste lui demande d'abord de revenir sur le succès phénoménal du jeu depuis sa sortie et si celui-ci était attendu.

Nous avons vu des gens célébrer des diplômes, fêter leurs anniversaires ou bien encore des gens se marier virtuellement et tout cela dans le jeu. Nous sommes très contents que le jeu ait été une source de bonheur dans ces temps quelque peu chaotiques et difficiles pour le monde entier. Ce succès est donc une combinaison de beaucoup de choses. Tout d'abord, les développeurs ont fait un travail formidable sur le titre en créant un univers très cool, avec des environnements sublimes ou encore des personnages tellement géniaux, cela a rendu le jeu très attirant. Mais aussi, bien sûr, le moment de sa sortie a permis à beaucoup de gens qui ne jouaient pas aux jeux-vidéos de tester l'expérience, de l'apprécier et de ne pas seulement comprendre le média lui-même mais aussi l'essence même d'Animal Crossing plus profondément.

Polygon : 2020 a fini par être une année vraiment bonne en termes de ventes. Je veux dire par là que personne ne s'attendait réellement, vous et vos équipes compris, à ce qu'Animal Crossing : New Horizons se vende à ce point. Ce fut un véritable mastodonte au niveau de ses ventes et il continue sur sa lancée. Dans quelles mesures Animal Crossing : New Horizons a-t-il surpassé vos attentes ?

Après être revenu sur l'année 2020 de Animal Crossing: New Horizons, le journaliste demande des précisions à Doug Bowser quant à l'avenir du jeu en 2021 mais aussi au-delà de son premier anniversaire en mars .

Vous savez, je repensais à Animal Crossing : New Leaf (Ndlr : l'opus sorti sur Nintendo 3ds en 2012 ) et comment le jeu a été supporté sur le long terme. Il a connu une année complète de mises à jour et puis ensuite il a gardé les événements annuels ajoutés par ces mises à jour toutes les années suivantes sans en connaître de nouvelles. Il a tout de même reçu une grosse mise à jour quelques années plus tard (Ndlr : La mise à jour le rendant compatible avec les Amiibo en 2016). En considérant le succès phénoménal que connaît en ce moment Animal Crossing : New Horizons, pensez-vous qu'il connaîtra la même cadence de mises à jour que Animal Crossing:New Leaf ? Ou pensez-vous qu'il suivra plutôt le chemin de l'opus Animal Crossing : Pocket Camp sur Mobile, qui lui évolue constamment depuis sa sortie ? Jusqu'aujourd'hui vous avez sorti une grosse mise à jour pour le jeu chaque trimestre. Pensez-vous que ce rythme va perdurer après le premier anniversaire du jeu comme ce fut le cas pour New Leaf ? Ou bien y a-t'il des plans pour continuer au-delà ?

Oui, je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte pour répondre à cela. Tout d'abord, il y a le calendrier des mises à jour pensé par les développeurs, il peut être en rapport avec les saisons ou bien encore autour d'événements particuliers ou carrément ajouter des possibilités de gameplay. Ce calendrier de mises à jour régulières va se poursuivre encore. Mais il y a aussi le fait qu'Animal Crossing bénéficie de contenu créé par sa communauté (Ndlr : Le CGU en français et l'UGC en anglais) et c'est quelque chose de propre à Animal Crossing, cela le différencie des autres jeux. La façon dont les joueurs s'approprient les contenus créés par d'autres joueurs ou leurs propres créations en les partageant avec leurs amis ou en les rendant disponible à tous, c'est quelque chose qui ne connaît pas de cadence. Il y a constamment du partage de contenus créés par les joueurs qui visitent les îles d'autres joueurs et le rapportent sur leurs propres îles pour ensuite le partager eux-mêmes avec d'autres utilisateurs. Je pense donc que c'est aussi pour cela que les joueurs continuent à jouer au jeu sur le long terme.

C'est vrai. Mais en plus de ce contenu créé par les utilisateurs, pensez-vous que les mises à jour du jeu prévues par les développeurs vont continuer au-delà de cette première année du jeu ?

Nous allons sans aucun doute continuer le suivi du jeu.