Animal Crossing : New Horizons : faites de la gonflette avec un haltère et obtenez des récompenses spéciales dans les séances d'étirements de groupe

Animal Crossing : New Horizons a finalement reçu son ultime "grosse" mise à jour gratuite et dans la foulée, son premier (et unique) DLC payant. Le jeu est désormais "plus que complet" (puisqu'il contient même un second jeu !) et si, d'une certaine façon, c'est un peu triste, les joueurs ont malgré tout vraiment de quoi faire tant le contenu est désormais conséquent. Parmi les nouveautés de l'ultime mise à jour, l'ajout de recettes de cuisine, le café de Robusto, les excursions d'Amiral, le retour des gyroïdes ou encore le marché libre de l'île de Joe dans lequel on retrouve tous les marchands ambulants du jeu (voir détails ICI.) En outre, notre villageois(e) est désormais en capacité de faire tout ce que les autres habitants font depuis le début : lire, épousseter, transporter des boissons ou encore... faire des étirements de groupe sur la place du village.

Des séances quotidiennes que vous pouvez même reproduire pour de vrai devant votre écran en utilisant la détection de mouvement de vos Joy-Con !

Si vous ne vous êtes pas encore prêté à l'exercice ou que vous ne l'avez fait qu'une ou deux fois pour voir de quoi il s'agissait, le site Nintendo Life nous rappelle qu'un peu d'assiduité peut être bien récompensé. En effet, près de 11 récompense s sont à recevoir en fonction de votre implication dans les séances sportives. Ainsi, au bout de trois participations, vous recevrez un justaucorps Nook. Inc et au bout de dix , ce sera un Tapis Nook. Inc. Mais en insistant un peu, après 20 sessions d'étirements, vous recevrez un haltère dans votre boîte aux lettre; un petit cadeau qui ne sera pas simplement décoratif puisqu'à partir de ce moment vous pourrez l'utiliser dans vos séances de sport et faire donc un peu de gonflette comme vos copains, Hercule, Babouin et Bouloche. Notez que grâce à Serge vous pourrez choisir sa couleur entre le noir, le blanc, le jaune, le rouge, l'or et l'argent.

Pour continuer à vous motiver, sachez qu'après 30 sessions , vous obtiendrez une boisson protéinée et qu'à partir de 50 séances , vous recevrez une nouvelle mimique- sachant qu'il y en a sept à récupérer au total . Alors, prêt à faire un peu de sport dans Animal Crossing : New Horizons ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, pour tout savoir sur les ultimes transformations d' Animal Crossing : New Horizons, rendez-vous sur notre news spéciale. Notre test du jeu est, sinon, toujours à lire ICI.

