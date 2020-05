Nintendo met à jour son calendrier de sorties pour 2020

Suite à la publication de ses résultats financiers pour l'année fiscale passée (et arrêtée au 31 mars 2020) Nintendo a mis à jour son catalogue de sorties sur Nintendo Switch pour l'année fiscale 2020-2021, et pour le moment, on peut dire qu'il est vide. Les retards dues à la pandémie de COVID-19 (voir ici) explique sûrement cela mais dans tous les cas, le résultat est là. Mis à part Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, 51 Worldwide Games et les mises à jours prévues sur les titres déjà sortis, Nintendo ne se risque pas à en annoncer davantage. On se doute bien que Nintendo a d'autres jeux dans sa manche- peut-être liés au 35 ans de Super Mario (voir là) mais pour le moment, il faut se contenter du listing que vous pouvez retrouver ci-dessous.