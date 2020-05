Xenoblade Chronicles : Definitive Edition : comparaison mode télé et mode portable

La version Switch de Xenoblade Chronicles débarque cette semaine et avant de vous donner notre avis définitif sur le jeu, on vous en a livré quelques bribes dans notre preview spéciale. On a aussi relayé (ici) une vidéo de comparaison des différentes versions du jeu (Wii, New 3DS et Nintendo Switch) ainsi que de nombreuses informations dans nos news précédentes. Aujourd'hui, grâce à une vidéo de GameXplain, on s’intéresse aux différences entre le mode télé et le mode portable qui seraient semble-t-il assez grandes... Encore un peu de patience et nous serons fixé.

Pour rappel, si vous voulez avoir un aperçu de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, notre preview est à lire ici et nos vidéos de gameplay en français sont à voir là.