Xenoblade Chronicles : vidéo de comparaison des versions Wii vs New 3DS vs Nintendo Switch

C'est l’événement du mois sur Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles l'un des J-Rpg les plus marquants de ces dernières années s'offre une cure de jouvence avec une Definitive Edition sur Nintendo Switch. Inutile de vous en dire plus car notre GG s'en est déjà chargé avec une belle et longue preview comme il en a le secret et que vous pouvez toujours lire ici. Cependant, pour vous donner une meilleure idée du chemin parcouru depuis la version Wii, le site Nintendo World Report a réalisé une vidéo de comparaison qui compare plusieurs séquences des versions Wii, New 3DS et Nintendo Switch du jeu. Retrouvez cette vidéo ci-dessous ainsi que quelques captures d'écrans qui valent mieux qu'un long discours.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est attendu le 29 mai sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, notre preview est à lire ici.

Source : Youtube