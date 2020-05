Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - Découvrez l'unboxing de l'édition collector

Si les joueurs pourront officiellement découvrir Xenoblade Chronicles : Definitive Edition ce vendredi 29 mai sur Nintendo Switch, d'autres plus chanceux ont déjà eu l'occasion de récupérer leur copie du jeu en boutique spécialisée. De ce fait, on commence à découvrir sur Youtube de plus en plus de vidéos unboxing de l'édition collector du jeu. L'occasion pour les joueurs d'avoir une petite mise en bouche de ce qui les attendant. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous.

Pour rappel, nous avons également sorti un test complet de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, que vous pouvez consulter juste-ici.