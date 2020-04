Bon Plan - Xenoblade Chronicles : Definitive Edition à 30€ sur amazon

Cela ressemble fortement à une erreur, mais si ça passe cela risque de faire plaisir à bien des joueurs et des porte-monnaies. Attendu pour le 29 mai prochain , Xenoblade Chronicles : Definitive Edition est déjà disponible en précommande sur de nombreuses boutiques dont amazon. Et si nous vous en parlons ce jour, c'est parce que la boutique amazon.fr propose le titre à 30,24€ (fdp non inclus). Sachant que le titre est proposé à 60€ sur l'eShop, le calcul est vite fait...

La seule différence notable vient du fait qu'il s'agisse d'une jaquette allemande. Le jeu quant à lui est une version européenne, donc le français sera bien intégré. Par contre vous aurez sur la jaquette le logo USK assez disgracieux. le prix étant surement une erreur, ce dernier risque d'être modifié dans les prochaines heures, n'hésitez donc pas à sécuriser ce prix avec une précommande. Le débit ne se fera qu'à l'expédition.

CLIQUER ICI POUR PRECOMMANDER XENOBLADE CHRONICLES DEFlNITIVE EDITION