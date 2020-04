Xenoblade Chronicles : Definitive Edition inclura les musiques originales et remasterisées

S'offrir une bonne dose de nostalgie avec les musiques du jeu original de 2010, ou profiter des versions remasterisées préparées pour son arrivée sur Nintendo Switch le 29 mai 2020 ? Pour Xenoblade Chronicles : Definitive Edition la décision est simple : les joueurs pourront choisir à loisir entre les musiques originales et les nouvelles versions. C'est en effet le compte Twitter australien de Nintendo qui nous a révélé cette information qui satisfera aussi bien les puristes que les nouveaux venus.

Pour rappel, notre ami Tentapoulpe nous avait livré un aperçu des différences entre les deux versions du thème de la Colonie n°9 juste ici. Ne reste plus qu'à savoir dans quel camps vous vous trouverez lors de la sortie de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition le 29 mai .

???? Kick back and enjoy the re-recorded Colony 9 theme from #XenobladeChronicles: Definitive Edition. Choose from either the original or remastered soundtrack when your adventure starts 29 May! pic.twitter.com/dvb703yYjE