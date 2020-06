Monolith Soft publie une illustration anniversaire pour les 10 ans de Xenoblade

Le 10 juin 2010 sortait sur Wii au Japon le premier Xenoblade Chronicles un J-Rpg devenu culte au fil du temps. Le jeu ne sortira qu'un an plus tard en Europe (et encore un an après aux Etats-Unis) mais il marquera instantanément l'imaginaire des gamers et l'industrie des jeux vidéo. En 2015 le titre aura droit à une réédition sur Wii U mais aussi à une version 3D sur New 3DS. La même année, un épisode différent nommé Xenoblade Chronicles X viendra enrichir l'univers de la licence et le catalogue de la Wii U. Depuis la Nintendo Switch a pris le relais en accueillant successivement Xenoblade Chronicles 2 en 2017 et une Définitive Edition du premier opus sorti le mois dernier. ..

En dix ans à peine , Xenoblade Chronicles s'est imposé comme une marque forte des J-Rpg et pour célébrer ce jalon important dans l'histoire d'une licence, Monolith Soft vient de publier une illustration anniversaire que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. En prime retrouvez quelques vidéos de tous les épisodes;

