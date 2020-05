Xenoblade Chronicles : Definitive Edition nous présente son mode Casual

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sort dans seulement 3 petits jours. Nintendo et Monolith Soft continuent donc d'alimenter une hype déjà bien présente autour du prochain gros jeu de la Nintendo Switch.

C'est par le compte Twitter japonais de Xenoblade que nous apprenons l'existence d'un nouveau mode de jeu pour Xenoblade Chronicles : Definitive Edition. Intitulé "カジュアルモード" en japonais, il se traduit par "mode Casual" en français.

Ce mode rendra le jeu plus facile pour ceux qui ne sont pas familiers avec les J-RPG ou le gameplay de la série Xenoblade. Il est activable directement depuis les options du jeu. Cependant, on ne sait pas comment le jeu sera simplifié, ni à quel point. Ennemis au niveau plus faibles ? Statistiques des ennemis baissés ? Statistiques des héros augmentés ?

Pour obtenir réponse à ces questions, il nous faudra attendre la sortie du jeu...

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition sortira le 29 mai 2020 sur Nintendo Switch.