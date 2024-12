Nintendo possède désormais l'intégralité de Monolith Soft

Après un Xenoblade Chronicles des plus réussis, un Xenoblade Chronicles X sur Nintendo Wii U qui s'apprête à revenir sur Nintendo Switch, puis un Xenoblade Chronicles 2 surprise dans la première année de la Nintendo Switch et enfin un Xenoblade Chronicles 3 des plus réussi, on peut dire que Nintendo apprécie travailler avec Monolith Soft. Nintendo avait d'ailleurs fait appel à Monolith Soft à de nombreuses reprises, sur les développement de ses propres jeux comme Splatoon, Animal Crossing : New Horizons ainsi que The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

On peut dire que les relations entre Monolith Soft et Nintendo allaient bon train, avec Nintendo possédant d'ailleurs 96% du capital de la petite entreprise jusqu'à il y a quelques jours . En effet, nous pouvons désormais voir que Nintendo a racheté les 4 derniers pourcents aux fondateurs de Monolith Soft Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi etYasuyuki Honne. Monolith Soft est donc dès à présent pleinement un studio dit first party de Nintendo après des années d'exclusivités et d'entraide, à hauteur de 96%.

Il est cependant étrange de voir ces quatre derniers pour cent symboliques revenir dorénavant à Nintendo alors que rien ne semblait obliger les deux entreprises à modifier cela. Doit-on y voir un signe de pré-retraite des fondateurs du studio ? Ou bien autre chose ? Une chose est sûre, nous en saurons certainement plus dans les mois qui viennent avec la sortie en mars prochain de Xenoblade Chronicles X​.